Інопланетяни можуть жити поруч: на супутнику Юпітера знайшли речовину, необхідну для життя

Учені вперше виявили сполуки, що містять аміак, на крижаній поверхні супутника Юпітера під назвою Європа. Аміак — це азотовмісна молекула, яка є ключовим елементом життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Вчені провели аналіз архівних даних космічного апарату "Галілео" і вперше виявили на крижаній поверхні Європи ознаки наявності аміаку. Це підвищує ймовірність того, що цей супутник Юпітера може бути потенційно населеним світом. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Live Science.

Європа — це четвертий за величиною з 95 відомих супутників Юпітера, який приблизно на 10% менший за Місяць. Дослідження показують, що під крижаною поверхнею Європи, найімовірніше, міститься величезний океан із води. При цьому вважається, що води там може бути більше, ніж у всіх океанах Землі. Цей прихований океан робить Європу головним претендентом на існування позаземного життя в Сонячній системі, хоча для перевірки цієї гіпотези необхідні більш детальні спостереження.

Космічний апарат "Галілео" вивчав Юпітер і його супутники з 1995 до 2003 року, доки в нього не закінчилося пальне і вчені направили апарат в атмосферу найбільшої планети Сонячної системи. Хоча ця місія завершилася понад 20 років, вчені продовжують вивчати отримані тоді дані, що, як у цьому випадку, іноді призводить до важливих відкриттів.

Аналіз архівних даних "Галілео" призвів до того, що вчені вперше виявили на крижаній поверхні Європи сполуки, що містять аміак. Це азотовмісна молекула і один із компонентів життя, як ми його знаємо, поряд із вуглецем, воднем, киснем і водою. Аміак уперше було виявлено на Європі, і це відкриття підвищує шанси на те, що цей супутник Юпітера може бути населеним світом, де слід шукати позаземне життя.

Учені виявили ознаки наявності аміаку поблизу тріщин на крижаній поверхні Європи. Вважається, що через ці тріщини виходить рідка вода зі сполуками аміаку. Ці сполуки могли потрапити на поверхню внаслідок кріовулканізму або крижаного вулканізму. Аміак значно знижує точку замерзання води, діючи як свого роду антифриз.

Аміак міг потрапити з підземного океану на поверхню, а отже, у цьому океані можуть бути необхідні для існування життя умови і компоненти, вважають учені.

При цьому аміак недовго зберігається в космосі, оскільки він розпадається під впливом ультрафіолетового випромінювання і космічної радіації.

Дізнатися більше про те, чи може бути Європа населеним світом, має допомогти космічний апарат Europa Clipper, запущений у жовтні 2024 року, який прибуде в систему Юпітера у квітні 2030 року.

