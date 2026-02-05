Инопланетяне могут жить рядом: на спутнике Юпитера нашли вещество, необходимое для жизни

Ученые впервые обнаружили соединения, содержащие аммиак, на ледяной поверхности спутника Юпитера под названием Европа. Аммиак – это азотсодержащая молекула, которая является ключевым элементом жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

Ученые провели анализ архивных данных космического аппарата "Галилео" и впервые обнаружили на ледяной поверхности Европы признаки наличия аммиака. Это повышает вероятность того, что данный спутник Юпитера может быть потенциально обитаемым миром. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

Европа — это четвертый по величине из 95 известных спутников Юпитера, который примерно на 10% меньше Луны. Исследования показывают, что под ледяной поверхностью Европы, скорее всего, находится огромный океан из воды. При этом считается, что воды там может быть больше, чем во всех океанах Земли. Этот скрытый океан делает Европу главным претендентом на существование внеземной жизни в Солнечной системе, хотя для проверки этой гипотезы необходимы более детальные наблюдения.

Космический аппарат "Галилео" изучал Юпитер и его спутники с 1995 по 2003 год, пока у него не закончилось топливо и ученые направили аппарат в атмосферу крупнейшей планеты Солнечной системы. Хотя эта миссия завершилась более 20 лет, ученые продолжают изучать полученные тогда данные, что, как в этом случае, иногда приводит к важным открытиям.

Анализ архивных данных "Галилео" привел к тому, что ученые впервые обнаружили на ледяной поверхности Европы соединения, содержащие аммиак. Это азотсодержащая молекула и один из компонентов жизни, как мы ее знаем, наряду с углеродом, водородом, кислородом и водой. Аммиак впервые был обнаружен на Европе и данное открытие повышает шансы на то, что этот спутник Юпитера может быть обитаемым миром, где следует искать внеземную жизнь.

Ученые обнаружили признаки наличия аммиака вблизи трещин на ледяной поверхности Европы. Считается, что через эти трещины выходит жидкая вода с соединениями аммиака. Эти соединения могли попасть на поверхность в результате криовулканизма или ледяного вулканизма. Аммиак значительно понижает точку замерзания воды, действуя как своего рода антифриз.

Аммиак мог попасть из подземного океана на поверхность, а значит, в этом океане могут быть необходимые для существования жизни условия и компоненты, считают ученые.

При этом аммиак недолго сохраняется в космосе, поскольку он распадается под воздействием ультрафиолетового излучения и космической радиации.

Узнать больше о том, может ли быть Европа обитаемым миром должен помочь космический аппарат Europa Clipper, запущенный в октябре 2024 года, который прибудет в систему Юпитера в апреле 2030 года.

