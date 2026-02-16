У надрах Землі знайдено гігантський резервуар прісної води: у 7 разів більший за обсяг усіх річок у світі

У новому дослідженні вчені створили карту, яка показує, що під континентальною частиною США ховається кількість води, еквівалентна обсягу 13 Великих озер.

Визначити кількість води на планеті не так вже й просто: лише близько 1% прісної води Землі знаходиться на поверхні, де її можна побачити і виміряти відносно легко. Однак під землею показники сильно різняться залежно від глибини залягання ґрунтових вод і пористості ґрунту, які неможливо побачити безпосередньо, пише Live Science.

У новому дослідженні гідролог Рід Максвелл із Принстонського університету разом із колегами склали карту підземних вод, яка пропонує найточнішу на сьогодні оцінку обсягу підземних вод на території континентальної частини США: близько 306 500 кубічних кілометрів. Для порівняння, це в 13 разів більше за об'єм усіх Великих озер разом узятих і майже в 7 разів більше за об'єм води, що скидається всіма річками Землі на рік.

Вчені зазначають, що їхня оцінка зроблена з роздільною здатністю 30 метрів і включає всі підземні води до глибини 392 метри — це найбільша глибина, для якої існують надійні дані про пористість. Попередні оцінки з використанням аналогічних обмежень варіювалися від 159 000 до 570 000 кубічних кілометрів.

У новій роботі вчені використовували дані попередніх оцінок, засновані на спостереженнях за свердловинами, а також знання фізики руху води під землею. Це дало змогу змоделювати глибини залягання ґрунтових вод із роздільною здатністю близько 1 кілометра. Команда також використовувала супутникові дані для виявлення великомасштабних тенденцій у русі води.

Зазначимо, що крім визначення обсягів підземних вод з високою роздільною здатністю, нова карта також розкриває більш детальну інформацію про відомі джерела підземних вод. Наприклад, вона показує, що приблизно на 40% території континентальної частини Сполучених Штатів глибина залягання ґрунтових вод становить менше ніж 10 метрів.

