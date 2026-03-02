Чи була б Земля все ще придатною для життя без нас: відповідь може здивувати

Вчені створили модель Землі без будь-якого життя на ній, і те, що вони виявили, може змінити підходи до пошуку інопланетян.

Дослідники змоделювали 4,5 мільярда років еволюції Землі без усіх живих організмів, які коли-небудь існували. Таким чином вони створили новий інструмент для виявлення справді населених світів серед тисяч кам'янистих планет поза Сонячною системою. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

Якщо прибрати з нашої планети все живе, кожну бактерію, рослину і тварину, яка коли-небудь жила на Землі, то залишається питання: чи була б Земля, як і раніше, світом, здатним підтримувати життя? Як показує нове дослідження, відповідь — так. Це відкриття має величезне значення для пошуків позаземного життя на планетах поза Сонячною системою.

Життя залишає сліди в атмосфері планети. Наприклад, майже весь кисень в атмосфері Землі утворюється в результаті фотосинтезу. Без життя на нашій планеті кисню в атмосфері було б набагато менше. Вчені створили найдетальнішу на сьогоднішній день комп'ютерну модель Землі без живих істот, відстежуючи, як наша планета еволюціонувала б протягом 4,5 мільярда років без їхньої участі.

Атмосфера Землі з космосу Фото: solar-system

Вчені змоделювали все: від повільного охолодження надр планети до вулканічної активності, поступового формування атмосфери, вуглецевого циклу і навіть поведінки сонячного світла, що відбивається від покритого океаном світу. Модель успішно відтворила температуру Землі, склад атмосфери та хімічний склад океану і все це без участі будь-яких живих організмів.

Це дослідження має величезне значення для подальших пошуків населених планет поза Сонячною системою. Космічний телескоп NASA Habitable Worlds Observatory, який перебуває у стадії будівництва, стане першим телескопом, здатним безпосередньо отримувати зображення кам'янистих планет, що обертаються навколо схожих на Сонце зірок.

Телескоп зможе аналізувати відбите планетами світло і шукати ознаки життя завдяки слідам в атмосфері. Для цього вченим необхідно точно знати, який вигляд має придатна для життя, але нежива планета, щоб відрізняти її від справді населеного світу.

Habitable Worlds Observatory. Ілюстрація Фото: solar-system

Дослідники з'ясували, що навіть без наявності життя планета може підтримувати комфортну температуру на поверхні та рідку воду протягом мільярдів років, виключно завдяки геологічним процесам.

Учені тривалий час припускали, що складне життя на Землі могло бути необхідним для підтримки придатності планети для життя. Нова модель спростовує цю теорію. Одних геологічних процесів, мабуть, достатньо. Життя, схоже, знайшло готовий будинок, а не побудувало його.

Це означає, що, якщо придатність для життя не вимагає самого життя для його підтримки, то у Всесвіті може бути набагато більше по-справжньому населених планет, ніж вважається. Світи з океанами та ідеальною температурою тільки й чекають, коли їх виявлять, вважають учені.

