Была бы Земля по-прежнему пригодна для жизни без нас: ответ может удивить

Ученые создали модель Земли без какой-либо жизни на ней, и то, что они обнаружили, может изменить подходы к поиску инопланетян.

Исследователи смоделировали 4,5 миллиарда лет эволюции Земли без всех когда-либо существовавших живых организмов. Таким образом они создали новый инструмент для обнаружения действительно обитаемых миров среди тысяч каменистых планет вне Солнечной системы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

Если убрать с нашей планеты все живое, каждую бактерию, растение и животное, когда-либо жившее на Земле, то остается вопрос: была бы Земля по-прежнему миром, способным поддерживать жизнь? Как показывает новое исследование, ответ – да. Это открытие имеет огромное значение для поисков внеземной жизни на планетах вне Солнечной системы.

Жизнь оставляет следы в атмосфере планеты. Например, почти весь кислород в атмосфере Земли образуется в результате фотосинтеза. Без жизни на нашей планете кислорода в атмосфере было бы намного меньше. Ученые создали самую подробную на сегодняшний день компьютерную модель Земли без живых существ, отслеживая, как наша планета эволюционировала бы в течение 4,5 миллиардов лет без их участия.

Атмосфера Земли из космоса Фото: NASA

Ученые смоделировали все: от медленного охлаждения недр планеты до вулканической активности, постепенного формирования атмосферы, углеродного цикла и даже поведения солнечного света, отражающегося от покрытого океаном мира. Модель успешно воспроизвела температуру Земли, состав атмосферы и химический состав океана и все это без участия каких-либо живых организмов.

Это исследование имеет огромное значение для дальнейших поисков обитаемых планет вне Солнечной системы. Космический телескоп NASA Habitable Worlds Observatory, который находится в стадии строительства, станет первым телескопом, способным напрямую получать изображения каменистых планет, вращающихся вокруг похожих на Солнце звезд.

Телескоп сможет анализировать отраженный планетами свет и искать признаки жизни благодаря следам в атмосфере. Для этого ученым необходимо точно знать, как выглядит пригодная для жизни, но безжизненная планета, чтобы отличать ее от действительно обитаемого мира.

Habitable Worlds Observatory. Иллюстрация Фото: NASA

Исследователи выяснили, что даже без наличия жизни планета может поддерживать комфортную температуру на поверхности и жидкую воду в течение миллиардов лет, исключительно благодаря геологическим процессам.

Ученые долгое время предполагали, что сложная жизнь на Земле могла быть необходима для поддержания пригодности планеты для жизни. Новая модель опровергает эту теорию. Одних геологических процессов, по-видимому, достаточно. Жизнь, похоже, нашла готовый дом, а не построила его.

Это означает, что, если пригодность для жизни не требует самой жизни для ее поддержания, то во Вселенной может быть гораздо больше по-настоящему обитаемых планет, чем считается. Миры с океанами и идеальной температурой только и ждут, когда их обнаружат, считают ученые.

