На тисячі років старші: Великі піраміди Гізи виявилися давнішими, ніж вважалося

Понад століття вчені вважали, що піраміди Гізи було зведено близько 4500 років тому, однак тепер новий метод датування припускає, що вони значно старші.

Відтоді як британський археолог Говард Картер понад сотню років тому виявив Тутанхамона, вчених заворожує найстаріше з Семи Чудес Стародавнього Світу — піраміди. Історичні тексти дають змогу доволі точно визначити період будівництва пірамід, однак нове дослідження вказує на те, що весь цей час учені могли помилятися, пише LAB Bible.

Нове дослідження, проведене італійським інженером Альберто Доніні, запропонувало новий метод датування Великих пірамід Гізи. Результати вказують на те, що вони можуть бути значно старшими, ніж вважалося раніше.

Більшість дослідників вважають, що піраміди було зведено близько 4500 років тому, а деякі джерела припускають, що їхнє будівництво тривало близько 85 років, з 2589 по 2504 рік до нашої ери. Але тепер новий метод, що вивчає ерозію цих монументальних гробниць, каже, що ми помилялися.

У своїй статті незалежний дослідник із Болонського університету розповів про те, як уперше виникла спірна ідея. За словами вченого, оскільки деякі облицювальні камені пірамід Гізи обвалилися під час катастрофічних подій, і оскільки час їхнього обвалення і видалення відомий — вапнякове облицювання пірамід було знято приблизно 675 років тому та використане для будівництва кількох будівель у Каїрі — він виміряв поверхневу ерозію каміння, покритого облицюванням. Далі вчений порівняв її з ерозією сусідніх каменів, які залишалися схильними до впливу атмосферних чинників з моменту їх укладання під час будівництва пам'ятника.

Обсяг зруйнованого матеріалу має бути пропорційний тривалості впливу ерозійних процесів. За словами Альберто Доніні, виходячи зі співвідношень цих двох типів ерозії, можна розрахувати ймовірну дату спорудження споруди.

Дослідник виміряв різницю в ерозії між двома різними поверхнями і зміг визначити, як довго вони піддавалися впливу. Якщо цей метод дійсно точний, Великі піраміди Гізи насправді були зведені на десятки тисяч років раніше — можливо, ще в пізньому палеоліті.

Якщо Доніні вдасться підтвердити результати свого аналізу в ширшій археологічній спільноті, це значно змінить наше розуміння Стародавнього Єгипту.

