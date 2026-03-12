На тысячи лет старше: Великие пирамиды Гизы оказались более древними, чем считалось

Более века ученые считали, что пирамиды Гизы были возведены около 4500 лет назад, однако теперь новый метод датирования предполагает, что они значительно старше.

С тех пор как британский археолог Говард Картер более сотни лет тому обнаружил Тутанхамона, ученых завораживает старейшее из Семи Чудес Древнего Мира — пирамиды. Исторические тексты позволяют довольно точно определить период строительства пирамид, однако новое исследование указывает на то, что все это время ученые могли заблуждаться, пишет LAB Bible.

Новое исследование, проведенное итальянским инженером Альберто Донини, предложило новый метод датирования Великих пирамид Гизы. Результаты указывают на то, что они могут быть значительно старше, чем считалось ранее.

Большинство исследователей считают, что пирамиды были возведены около 4500 лет назад, а некоторые источники предполагают, что их строительство заняло около 85 лет, с 2589 по 2504 год до нашей эры. Но теперь новый метод, изучающий эрозию этих монументальных гробниц, говорит, что мы заблуждались.

В своей статье независимый исследователь из Болонского университета рассказал о том, как впервые возникла спорная идея. По словам ученого, поскольку некоторые облицовочные камни пирамид Гизы обрушились во время катастрофических событий, и поскольку время их обрушения и удаления известно — известняковая облицовка пирамид была снята около 675 лет назад и использована для строительства нескольких зданий в Каире — он измерил поверхностную эрозию камней, покрытых облицовкой. Далее ученый сравнил ее с эрозией соседних камней, которые оставались подверженными воздействию атмосферных факторов с момента их укладки во время строительства памятника.

Объем разрушенного материала должен быть пропорционален продолжительности воздействия эрозионных процессов. По словам Альберто Донини, исходя из соотношений этих двух типов эрозии, можно рассчитать вероятную дату постройки сооружения.

Исследователь измерил разницу в эрозии между двумя разными поверхностями и смог определить, как долго они подвергались воздействию. Если этот метод действительно точен, Великие пирамиды Гизы на самом деле были возведены на десятки тысяч лет раньше — возможно, еще в позднем палеолите.

Если Донини удастся подтвердить результаты своего анализа в более широком археологическом сообществе, это значительно изменит наше понимание Древнего Египта.

