Толкін знав, що робив: учені вперше змоделювали клімат Середзем'я з "Володаря перснів"

У новому дослідженні вчені використовували кліматичну модель, щоб відтворити клімат із "Пісні льоду і полум'я" та "Володаря перснів".

Коли справа доходить до створення світів, деякі автори справді докладають зусиль. У новому дослідженні кліматологи зосередилися на тому, щоб змоделювати навколишнє середовище Вестероса і Середзем'я з "Пісні льоду і полум'я" і"Володаря перснів". Результати вказують на те, що ці світи напрочуд добре побудовані та правдоподібні, незважаючи на фентезійність сюжету, пише IFLScience.

З точки зору моделювання, Середзем'я виявилося значно простішим. Джон Р. Р. Толкін хотів, щоб описаний регіон був міфічною версією Землі в якийсь момент давнини. У результаті вчені змогли почати з моделей Землі та Сонця у своїй звичайній конфігурації. Вчені вивчили описи Толкіна і змоделювали клімат Середзем'я і виявили, що він схожий на клімат Західної Європи і Північної Африки.

Вчені виявили, що найбільша кількість опадів випала на Імлистих горах на захід від них, а на сході утворилася сухіша погода. Цей ефект спричинений переважаючими західними вітрами, які змушують вологе повітря підніматися й охолоджуватися над горами, конденсуючи водяну пару в дощ або сніг, перш ніж воно досягне східного боку.

Моделі також передбачили наявність великого лісового покова на більшій частині Середзем'я, що узгоджується з твердженням про те, що в минулому білки могли переміщатися з Шира в Дунланд, не торкаючись землі. Водночас Мордор виявився сухим субтропічним регіоном, схожим на пустелю Сахара.

Дослідники також вивчили клімат у "Пісні льоду і полум'я", проте зміну часів у Вестеросі виявилося пояснити складніше, ніж вважали вчені. У цих світах існують довгі зима і літо — цікаво, що деякі сезони буквально могли тривати поколіннями або десятиліттями і були вельми непередбачувані.

За словами вчених, на стабільній орбіті, подібній до нашої, таких різких коливань сезонів не буває. Тому вчені намагалися змоделювати, яка система планета-сонце могла б призвести до унікального клімату, описаного в "Пісні льоду і полум'я". До слова, у попередньому дослідженні вчені припустили, що така зміна сезонів можлива, якщо Вестерос розташований на планеті, що обертається навколо подвійної зоряної системи.

Припускаючи, що досліджувана планета обертається навколо пари зірок, ми використовуємо можливості чисельної динаміки трьох тіл, щоб передбачити, що, на жаль, неможливо передбачити ні тривалість, ні суворість будь-якої майбутньої зими.

Альтернативні версії припускають, що Вестерос перебуває в системі чотирьох тіл або на супутнику газового гіганта, щоб вирішити цю проблему. У новому дослідженні вчені використовували інший підхід: вони змоделювали Вестерос як планету з нахилом осі обертання, що хаотично змінюється, і протягом року обертається подібно до дзиги. На думку команди, якби обертання відбувалося під час кожного обороту навколо своєї зірки, це призвело б до того, що в одній півкулі панувало б вічне літо, а в іншій — вічна зима.

Науковці дійшли висновку, що весь Вестерос можна було б вважати сіверянами, а вічна зима була б можливою лише на більш високих широтах. Щоб створити зміну пір року, коли зима може бути цілком реальною, планета повинна перевертатися кожні кілька років. Команда зазначає, що причина такого перевороту все ще незрозуміла.

