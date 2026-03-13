Толкин знал, что делал: ученые впервые смоделировали климат Средиземья из "Властелина колец"

В новом исследовании ученые использовали климатическую модель, чтобы воссоздать климат из «Песни льда и пламени» и «Властелина колец».

Когда дело доходит до создания миров, некоторые авторы действительно прилагают усилия. В новом исследовании климатологи сосредоточились на том, чтобы смоделировать окружающую среду Вестероса и Средиземья из "Песни льда и пламени" и "Властелина колец". Результаты указывают на то, что эти миры удивительно хорошо построены и правдоподобны, несмотря на фэнтезийность сюжета, пишет IFLScience.

С точки зрения моделирования, Средиземье оказалось значительно проще. Джон Р. Р. Толкин хотел, чтобы описанный регион был мифической версией Земли в какой-то момент древности. В результате ученые смогли начать с моделей Земли и Солнца в своей обычной конфигурации. Ученые изучили описания Толкина и смоделировали климат Средиземья и обнаружили, что он похож на климат Западной Европы и Северной Африки.

Ученые обнаружили, что наибольшее количество осадков выпало на Мглистых горах к западу от них, а на востоке образовалась более сухая погода. Этот эффект вызван преобладающими западными ветрами, которые заставляют влажный воздух подниматься и охлаждаться над горами, конденсируя водяной пар в дождь или снег, прежде чем он достигнет восточной стороны.

Модели также предсказали наличие обширного лесного покова на большей части Средиземья, что согласуется с утверждением о том, что в прошлом белки могли перемещаться из Шира в Дунланд, не касаясь земли. В то же время Мордор оказался сухим субтропическим регионом, похожим на пустыню Сахара.

Исследователи также изучили климат в "Песне льда и пламени", однако смену времен в Вестеросе оказалось объяснить сложнее, чем считали ученые. В этих мирах существуют длинные зима и лето — любопытно, что некоторые сезоны буквально могли длиться поколениями или десятилетиями и были весьма непредсказуемы.

По словам ученых, на стабильной орбите, подобной нашей, таких резких колебаний сезонов не бывает. Поэтому ученые пытались смоделировать, какая система планета-солнце могла бы привести к уникальному климату, описанному в "Песни льда и пламени". К слову, в предыдущем исследовании ученые предположили, что такая смена сезонов возможна, если Вестерос расположен на планете, вращающейся вокруг двойной звездной системы.

Предполагая, что изучаемая планета вращается вокруг пары звезд, мы используем возможности численной динамики трех тел, чтобы предсказать, что, к сожалению, невозможно предсказать ни продолжительность, ни суровость любой предстоящей зимы.

Альтернативные версии предполагают, что Вестерос находится в системе четырех тел или на спутнике газового гиганта, чтобы решить эту проблему. В новом исследовании ученые использовали иной подход: они смоделировали Вестерос как планету с хаотически изменяющимся наклоном оси вращения, которая в течение года вращается подобно волчку. По мнению команды, если бы вращение происходило при каждом обороте вокруг своей звезды, это привело бы к тому, что в одном полушарии царило бы вечное лето, а в другом — вечная зима.

Ученые пришли к выводу, что весь Вестерос можно было бы считать северянами, а вечная зима была бы возможной лишь на более высоких широтах. Чтобы создать смену времен года, когда зима может быть вполне реальной, планета должна переворачиваться каждые несколько лет. Команда отмечает, что причина такого переворота все еще неясна.

