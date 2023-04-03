Вдохновили на создание кольца власти. Как Толкин создал свою собственную систему рун

Дж. Р. Р. Толкин был исследователем средне- и древнеанглийского языка и искусным этимологом. Он очень хорошо разбирался в том, как передается язык, как латинским алфавитом, так и рунами. Учитывая это, руны Толкина не настоящие руны, а были вдохновлены историческими версиями.

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Руны — это буквы семейства алфавитов, появившиеся в Северной Европе по меньшей мере еще во втором веке, согласно Всемирной исторической энциклопедии. Эту систему письма использовали древние германские и скандинавские культуры, в том числе викинги, пишет Grunge.

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Конечно, первым бросается в глаза их довольно неуклюжий вид, ведь руны имеют специфическую структуру. Буквы состоят из "палки", которая обычно является вертикальной линией, идущей к основанию буквы. Далее следуют меньшие "веточки", завершающие букву, часто по диагоналям. Так, например, руна ᛉ состоит из одной "палки" и двух "веточек". Руна ᛚ состоит из одной палки и одной веточки, а ᚷ — из двух палок. Иногда руны сочетались в так называемые "бинд-руны". Символы имеют угловатую форму, поскольку их вырезали на дереве, а не писали на бумаге чернилами.

Как и в современном алфавите, каждая буква руны обозначала звук. Впоследствии они превратились в разные алфавиты под названием "футарк".

Рунические письмена эволюционировали в течение своей истории. Всемирная историческая энциклопедия сообщает, что древнейшим руническим алфавитом является древний футарк, который использовался примерно до 700 года нашей эры.

Это было 24-символьное письмо довольно распространенное в Северной Европе. Его использовали для написания разных ранних итераций английского, норвежского и немецкого языков. На сегодня археологи нашли около 400 различных надписей с использованием этого рунического алфавита.

По данным Всемирной исторической энциклопедии, руны использовались по меньшей мере в 160 году нашей эры, когда их нанесли на гребень Вимозе, артефакт, найденный в Дании Фото: Nationalmuseet/Wikimedia Commons

По данным Всемирной исторической энциклопедии, руны использовались по меньшей мере в 160 году нашей эры, когда их нанесли на гребень Вимозе, артефакт, найденный в Дании.

Неизвестно где впервые была создана система рун. Одна когорта ученых считает, что они возникли в Скандинавии, Дании, Норвегии или Швеции. Это основывается на том, что почти все рунические артефакты найдены в этих географических регионах.

Однако только потому, что артефакт найден в определенном регионе, не означает, что он происходит именно оттуда. Другие свидетельства указывают на то, что руны могли появиться еще дальше на юг, в Польше или северо-западной Германии. Поскольку руны прослеживаются в нескольких местах, вероятно, что они созданы не в вакууме, а по крайней мере, частично на них повлияли другие письменные памятники.

По его легенде, кирты были изобретением эльфов Средиземья

Толкин начал использовать руны с самого начала, добавив их в историю о маленьком хоббите. Писатель создал собственный рунический алфавит, назвавший "кирт".

По его легенде, кирты были изобретением эльфов Средиземья. Как и исторические руны, вымышленные Толкином кирты вырезали на дереве или камне. Это противопоставлялось другим, скорописным письменам, которые изобрел Толкин.

Автор настолько стремился сделать собственную руническую систему максимально реалистичной, что создал разные варианты, как объясняет Энциклопедия Толкина. У него даже были варианты внутри этих разных фантастических рас: гномы Мории имели один сценарий, а гномы Одинокой Горы – собственную версию.

Хотя многие руны Толкина выглядят точно так же, как их германские аналоги, исследователи уверены, что фонетика несколько отличается.

Пожалуй, величайшее наслаждение Дж.Р.Р. Толкину и его читателям приносило использование рун в его произведениях в качестве интеллектуальных загадок. Толкин, безусловно, любил загадки, как он продемонстрировал в сцене, где Голлум и Бильбо проводят викторину друг с другом в "Хоббите". Также Толкин предложил читателям шанс исследовать загадку рун, позволив им перевести загадочные символы. Авторское примечание содержит толковый текст о том, как это сделать. Читателю оставалось лишь совершить преобразование.

Любопытно, что на Дж.Р.Р. Толкина мог повлиять артефакт, похожий на его перстень, хотя вместо скорописи на нем были нанесены руны Фото: Arnold Mikkelsen / Wikimedia Commons

Сюжет "Властелина колец" сосредоточен вокруг перстня, магического перстня власти. Само кольцо было покрыто письменами, которые светились во время нагревания.

Любопытно, что на Дж.Р.Р. Толкина мог повлиять артефакт, похожий на его перстень, хотя вместо скорописи на нем были нанесены руны.

По данным Британского музея, золотое кольцо нашли в начале 19 века на холме Греймур, Кингмур. Кольцо стало известно как Кингмурское кольцо. Считается, что надпись имеет магическую природу и содержит оберег от проказы и лихорадки с помощью заклинания.

Толкин использовал руны как средство для общения своих персонажей античным способом. В то же время, учитывая природу своего Средиземье, он включил элементы магии в свои руны, чтобы подчеркнуть их таинственные знания и силу. Да, руны отвечали тому, как они воспринимались в исторические времена: символы, придавшие эту силу и известны только немногим.

Ранее Фокус писал, что рассказывают надгробия о рунах. Ученый сравнивал буквенные надписи с руническими надписями на дереве, камне и металле. Это первое исследование буквенных надписей средневековой Норвегии на территории всей страны.