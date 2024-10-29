С помощью магии женщина нашла мужа и убрала из жизни "токсичных людей": как это работает

Женщина утверждает, что с помощью магии она также может также остановить сплетни. Но любовные привороты ей не нужны для сохранения отношений в браке.

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Практикующая 45-летняя ведьма Клэр Бретт использовала любовный приворот, чтобы "встретить мужчину". Об этом пишет Daily Star.

Женщина рассказывает, что однажды решила взять дело относительно будущего замужества в свои руки. Она записала на листе бумаги все, что хотела от партнера, зажгла специальную самодельную свечу, в стеклянную банку отправила определенную смесь трав и растения и легла спать с запиской под подушкой.

"Надо быть очень конкретным в том, чего ты хочешь, поэтому я потратила недели на то, чтобы точно довести до совершенства то, что я собиралась написать на этом листе бумаги. Я решила, что мне нужен кто-то заботливый, любящий, сострадательный и чуткий", — объяснила Клэр.

Любовное заклинание она сделала на Хэллоуин в 2021 году. Нынешнего мужа, 57-летнего Дарена, она встретила в мае 2022 года, а в пятницу, 13 октября 2023 года они поженились.

Несмотря на то, что Клэр использовала заклинания для встречи со своим мужем, она отмечает, что паре не нужна магия для сохранения своего брака. Зато женщина использует заклинания в других сферах своей жизни — в частности, чтобы остановить сплетни или для удаления токсичных людей из своей жизни.

"У меня были некоторые проблемы в начале этого года, и я подумала: "Хорошо, я хочу, чтобы люди перестали сплетничать обо мне". Я взяла чили — написала имя человека на листе бумаги — положила его в чили, взяла немного гималайской соли и черного перца, смешала их и тоже положила в чили. Я плотно завернула его в фольгу и положила в холодильник. Теперь если эти люди вспоминают мое имя, то у них возникает жгучая боль, и с тех пор обо мне не ходят никаких сплетен", — рассказала женщина.

Чтобы убрать из жизни токсичных людей, у ведьмы есть два варианта. Первый — это написать его имя на листе бумаги и смыть в унитаз. Так можно "вымыть" человека из жизни.

"Еще одно заклинание — написать имя на листе бумаги, взять бутылку и наполнить ее водой. Положите ее в морозильник и оставьте там до тех пор, пока вы не будете эмоционально готовы справиться с ситуацией", — добавила она.

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