Женщина, которая вышла замуж за куклу, заявила о похищении их сына (видео)

Марселиньо недавно исполнилось два года. Вор требует 130 тысяч фунтов стерлингов.

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37-летняя Мейривон Роча Мораес из Бразилии "вышла замуж" за куклу в натуральную величину по имени Марсело и "воспитывает" троих детей — "новорожденных" дочерей-близнецов Марселу и Эмилию и двухлетнего сына Марселиньо, все из которых являются мягкими игрушками. Недавно ее сына якобы похитили. Об этом пишет Daily Mail.

"Мать троих детей" была опустошена после того, как ее двухлетнего сына якобы похитили.

Вор требует выкуп в размере 130 000 фунтов стерлингов.

Заплаканная женщина сказала, что ее трагедия усугубилась, когда полиция "смеялась ей в лицо" из-за исчезновения ее игрушечного сына.

"Марселиньо похитили, и это вызывает большую печаль в нашей семье", — сказала Мейривон Роча Мораес.

Мейривон Роча Мораес

На требование вора заплатить такие деньги женщина ответила, что она не богата и ей не хватает денег даже заплатить за еду.

"Марсело также возмущен. Мы уже не знаем, что делать. Мы распространяем фотографии по всему городу", — сказала бразильянка.

Заплаканная мать рассказала, что похитители даже прислали им анонимное письмо, сделанное с помощью вырезок из журналов.

"Как можно было шутить об исчезновении ребенка, которому всего два года?" — отрегулировала на смех местной полиции женщина.

Недавно пара отметила второй день рождения сына.

Мейривон Роча Мораес с "детьми"

В его первый день рождения семья устроила большую вечеринку, но на этот раз они организовали небольшой праздник только с двоюродными братьями Марсело.

"Марселиньо очень повеселился со своими родственниками. Было много игр, музыки, попкорна, хот-догов, тортов, сладостей, газировки и даже сувениров", — рассказала женщина.

Теперь Мэйривон хочет, чтобы ее сын вернулся домой.

"Я очень волнуюсь, мы в отчаянии", — призналась бразильянка.

Напомним, как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы жили в Древнем Риме.

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