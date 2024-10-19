Жінка, яка вийшла заміж за ляльку, заявила про викрадення їхнього сина (відео)

Марселіньо нещодавно виповнилося два роки. Злодій вимагає 130 тисяч фунтів стерлінгів.

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37-річна Мейрівон Роча Мораес із Бразилії "вийшла заміж" за ляльку в натуральну величину на ім’я Марсело та "виховує" трьох дітей – "новонароджених" доньок-близнюків Марселу та Емілію та дворічного сина Марселіньо, усі з яких є м’якими іграшками. Нещодавно її сина начебто викрали. Про це пише Daily Mail.

"Мати трьох дітей" була спустошена після того, як її дворічного сина нібито викрали.

Злодій вимагає викуп у розмірі 130 000 фунтів стерлінгів.

Заплакана жінка сказала, що її трагедія посилилася, коли поліція "сміялася їй в обличчя" через зникнення її іграшкового сина.

"Марселіньо викрали, і це викликає великий сум у нашій родині", — сказала Мейрівон Роча Мораес.

Мейрівон Роча Мораес

На вимогу злодія заплатити такі гроші жінка відповіла, що вона не багата і їй не вистачає грошей навіть заплатити за їжу.

"Марсело також обурений. Ми вже не знаємо, що робити. Ми розповсюджуємо фотографії по всьому місту", — сказала бразилійка.

Заплакана мати розповіла, що викрадачі навіть надіслали їм анонімного листа, зробленого за допомогою вирізок із журналів.

"Як можна було жартувати про зникнення дитини, якій лише два роки?" — відрегувала на сміх місцевої поліції жінка.

Нещодавно пара відзначила другий день народження сина.

Мейрівон Роча Мораес з "дітьми"

У його перший день народження родина влаштувала велику вечірку, але цього разу вони організували невелике свято лише з двоюрідними братами Марсело.

"Марселіньо дуже повеселився зі своїми родичами. Було багато ігор, музики, попкорну, хот-догів, тортів, солодощів, газованої води та навіть сувенірів", — розповіла жінка.

Тепер Мейрівон хоче, щоб її син повернувся додому.

"Я дуже хвилююся, ми у відчаї", — зізналася бразилійка.

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