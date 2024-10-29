За допомогою магії жінка знайшла чоловіка та прибрала з життя "токсичних людей": як це працює

Жінка стверджує, що за допомогою магії вона також може також зупинити плітки. Але любовні привороти їй не потрібні для збереження відносин у шлюбі.

Related video

Практикуюча 45-річна відьма Клер Бретт використала любовний приворот, щоб "зустріти чоловіка". Про це пише Daily Star.

Жінка розповідає, що одного разу вирішила взяти справу щодо майбутнього заміжжя у свої руки. Вона записала на аркуші паперу все, що хотіла від партнера, запалила спеціальну саморобну свічку, в скляну банку відправила певну суміш трав та рослини й лягла спати із запискою під подушкою.

"Треба бути дуже конкретним у тому, чого ти хочеш, тому я витратила тижні на те, щоб точно довести до досконалості те, що я збиралася написати на цьому аркуші паперу. Я вирішила, що мені потрібен хтось дбайливий, люблячий, співчутливий і чуйний", — пояснила Клер.

Любовне заклинання вона зробила на Хелловін у 2021 році. Нинішнього чоловіка, 57-річного Дарена, вона зустріла у травні 2022 року, а в п'ятницю, 13 жовтня 2023 року вони одружились.

Попри те, що Клер використовувала заклинання для зустрічі зі своїм чоловіком, вона зазначає, що парі не потрібна магія для збереження свого шлюбу. Натомість жінка використовує заклинання в інших сферах свого життя — зокрема, щоб зупинити плітки або ж для видалення токсичних людей зі свого життя.

"У мене були деякі проблеми на початку цього року, і я подумала: "Добре, я хочу, щоб люди перестали пліткувати про мене". Я взяла чилі — написала ім'я людини на аркуші паперу — поклала його в чилі, взяла трохи гімалайської солі та чорного перцю, змішала їх і теж поклала у чилі. Я щільно загорнула його у фольгу і поклала у холодильник. Тепер якщо ці люди згадують моє ім'я, то у них виникає пекучий біль, і з того часу про мене не ходять жодних пліток", — розповіла жінка.

Щоб прибрати з життя токсичних людей, у відьми є два варіанти. Перший — це написати його ім'я на аркуші паперу і змити в унітаз. Так можна "вимити" людину з життя.

"Ще одне заклинання – написати ім'я на аркуші паперу, взяти пляшку та наповнити її водою. Покладіть її в морозильник і залиште там доти, доки ви не будете емоційно готові впоратися із ситуацією", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що 36-річна бразилійка Сьюеллен Кері на початку цього року вийшла заміж за себе, але через деякий час розлучилася і знову шукає кохання. Після розлучення їй надійшло 1500 пропозицій про заміжжя.

В Бразилії 37-річна Мейрівон Роча Мораес "вийшла заміж" за ляльку в натуральну величину на ім’я Марсело. Пара "виховує" трьох дітей – "новонароджених" доньок-близнюків Марселу та Емілію та дворічного сина Марселіньо, усі з яких є м’якими іграшками.