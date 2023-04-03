Надихнули на створення персня влади. Як саме Толкін створив свою власну систему рун

Дж. Р. Р. Толкін був дослідником середньо- і давньоанглійської мови та майстерним етимологом. Він дуже добре розумівся на тому, як передається мова, як латинським алфавітом, так і рунами. З огляду на це, руни Толкіна не є справжніми рунами, а були натхненні історичними версіями.

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Руни — це просто літери сімейства алфавітів, які з'явилися в Північній Європі щонайменше ще в другому столітті, згідно з Всесвітньою історичною енциклопедією. Цю систему письма використовували давні германські та скандинавські культури, зокрема вікінги, пише Grunge.

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Звісно, першим впадає в око очі їхній доволі незграбний вигляд, адже руни мають специфічну структуру. Літери складаються з "палиці", яка зазвичай є вертикальною лінією, що йде до основи букви. Далі йдуть менші "гілочки", які завершують літеру, часто по діагоналях. Так, наприклад, руна ᛉ складається з однієї "палиці" і двох "гілочок". Руна ᛚ складається з однієї палиці та однієї гілочки, а ᚷ — з двох палиць. Іноді руни поєднувалися в так звані "бінд-руни". Символи мають кутасту форму, оскільки їх вирізували на дереві, а не писали на папері чорнилом.

Як і в сучасному алфавіті, кожна буква руни позначала звук. Згодом вони перетворилися на різні алфавіти під назвою "футарк".

Рунічні письмена еволюціонували протягом своєї історії. Всесвітня історична енциклопедія повідомляє, що найдавнішим рунічним алфавітом є стародавній футарк, який використовували приблизно до 700 року нашої ери.

Це було 24-символьне письмо доволі поширене в Північній Європі. Його використовували для написання різних ранніх ітерацій англійської, норвезької та німецької мов. На сьогодні археологи знайшли близько 400 різних написів з використанням цього рунічного алфавіту.

За даними Всесвітньої історичної енциклопедії, руни використовувалися щонайменше у 160 році нашої ери, коли їх нанесли на гребінь Вімозе, артефакт, знайдений у Данії Фото: Nationalmuseet/Wikimedia Commons

За даними Всесвітньої історичної енциклопедії, руни використовувалися щонайменше у 160 році нашої ери, коли їх нанесли на гребінь Вімозе, артефакт, знайдений у Данії.

Невідомо, де вперше створили систему рун. Одна когорта вчених вважає, що вони виникли у Скандинавії, в Данії, Норвегії чи Швеції. Це ґрунтується на тому, що майже всі рунічні артефакти знайдені в цих географічних регіонах.

Однак, тільки тому, що артефакт знайдений у певному регіоні, не означає, що він походить саме звідти. Інші свідчення вказують на те, що руни могли з'явитися ще далі на південь, у Польщі чи північно-західній Німеччині. Оскільки руни простежуються в кількох місцях, імовірно, що вони створені не у вакуумі, а принаймні частково на них вплинули інші писемні пам'ятки.

За його легендою, кирти були винаходом ельфів Середзем'я

Толкін почав використовувати руни із самого початку, додавши їх в історію про маленького гобіта. Письменник створив власний рунічний алфавіт, який назвав "кирт".

За його легендою, кирти були винаходом ельфів Середзем'я. Як й історичні руни, вигадані Толкіном кирти вирізали на дереві або камені. Це протиставлялося іншим, скорописним письменам, які винайшов Толкін.

Автор настільки прагнув зробити власну рунічну систему максимально реалістичною, що створив різні варіанти, як пояснює "Енциклопедія Толкіна". У нього навіть були варіанти всередині цих різних фантастичних рас: гноми Морії мали один сценарій, а гноми Самотньої Гори — власну версію.

Хоча багато рун Толкіна виглядають точно так само, як їхні германські аналоги, дослідники впевнені, що фонетика дещо відрізняється.

Мабуть, найбільшу насолоду Дж.Р.Р. Толкіну та його читачам приносило використання рун у його творах як інтелектуальних загадок. Толкін, безумовно, любив загадки, як він продемонстрував у сцені, де Голум і Більбо проводять вікторину один з одним у "Гобіті". Так само Толкін запропонував читачам шанс дослідити загадку рун, дозволивши їм перекласти загадкові символи. Авторська примітка містить пояснювальний текст про те, як це зробити. Читачеві залишалося лише здійснити перетворення.

Цікаво, що на Дж.Р.Р. Толкіна міг вплинути артефакт, схожий на його Перстень, хоча замість скоропису на ньому були нанесені руни Фото: Arnold Mikkelsen / Wikimedia Commons

Сюжет "Володаря перснів" зосереджений навколо персня, магічного персня влади. Сам перстень був вкритий письменами, які світилися під час нагрівання.

Цікаво, що на Дж.Р.Р. Толкіна міг вплинути артефакт, схожий на його Перстень, хоча замість скоропису на ньому були нанесені руни.

За даними Британського музею, золотий перстень знайшли на початку 19 століття на пагорбі Греймур, Кінгмур. Перстень став відомим як Кінгмурський перстень. Вважається, що напис має магічну природу і містить оберіг від прокази та лихоманки за допомогою якогось заклинання.

Толкін використовував руни як засіб для спілкування своїх персонажів в античний спосіб. Водночас враховуючи природу свого Середзем'я, він включив елементи магії в свої руни, щоб підкреслити їх таємничі знання і силу. Так, руни відповідали тому, як вони сприймалися в історичні часи: символи, що надавали цю силу і були відомі лише небагатьом.

Раніше Фокус писав, що розповідають надгробки про руни. Науковець порівнював літерні написи з рунічними написами на дереві, камені та металі. Це перше дослідження літерних написів середньовічної Норвегії на території всієї країни