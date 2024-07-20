Не объяснят даже ученые: эти люди обладают реальными суперспособностями, которые удивят всех (фото)

Эти люди обладают удивительными "сверхспособностями", которые оставляют наблюдателей и экспертов в замешательстве.

Related video

Несмотря на то, что "сверхспособности" считаются чем-то фантастическим, есть семь человек, чьи удивительные навыки поставили ученых в тупик. Об этом сообщает издание Unilad.

Возможно, они не такие, как Супермен, но они намного превосходят то, что мог бы сделать любой обычный человек. Неясно, как именно они получили свои способности: благодаря генетике, практике, силе воли или комбинации всех трех.

Прахлад Джани

Прахлад Джани

Прахлад Джани был также известен как Матаджи и Чунривала Маджаджи и был бретарианским монахом из Индии, жившим между 1929 и 2020 годами. Прахлад утверждал, что может жить без еды и воды.

Два теста, проведенные с монахом, один в 2003 году в течение 10 дней, а другой в 2010 году в течение 15 дней, показали, что он не употреблял никакой еды, воды и не ходил в ванную во время периодов тестирования.

Тем не менее, некоторые врачи выразили скептицизм по поводу тестов, отметив, что существует большая разница между отказом от еды в течение нескольких дней и отказом от еды в течение многих лет.

Вим Хоф

Вим Хоф

Вим Хоф был также известен как "Ледяной человек потому, что он мог очень долго выдерживать отрицательные температуры.

В 2000 году 64-летний Хоф установил мировой рекорд Гиннеса по самому продолжительному плаванию подо льдом, а также по самому продолжительному контакту всего тела со льдом. Это длилось невероятные 44 минуты, в то время как многие из нас с криками бегут даже под холодным душем.

В 2011 году доктор Питер Пиккерс написал, что "благодаря его технике медитации" воспалительные клетки Хофа "подавлены более чем на 1/3 или половину по сравнению с нормальными субъектами".

Наташа Демкина

Наташу Демкину называют "девушкой с рентгеновскими глазами". Женщина утверждает, что может видеть внутри тел людей. Это значит, что она якобы может обнаружить у кого-то какие-то проблемы с органами или тканями.

Необычное заявление привело к тому, что Наташу прозвали "девушкой с рентгеновскими глазами".

Конечно, были проведены тесты, чтобы проверить, сможет ли она на самом деле сделать то, что утверждала, и в январе 2004 года она определила причину боли в лодыжке в британском дневном телешоу This Morning.

В 2005 году она обнаружила четыре из семи медицинских диагнозов, когда ее обследовали исследователи CSI.

Но четыре балла из семи заставили некоторых ученых подумать, что у нее на самом деле не было способностей, поскольку это достаточно низкий результат.

Наташа Демкина

Дэвид Браунинг Смит

Дэвиду Смиту 44 года, и его называли "самым гибким человеком на планете" и "резиновым мальчиком". Его способности к конторции принесли ему не менее семи мировых рекордов Гиннеса за его выдающиеся подвиги.

В случае с Дэвидом его "сверхспособности" объяснили врачи, которые диагностировали у него генетическое заболевание — гипермобильный синдром Элерса-Данлоса. Это может привести к увеличению подвижности суставов, поскольку заболевание влияет на соединительную ткань.

Однако, хотя в случае Дэвида это обеспечило гипермобильность, оно также может вызвать сильную хроническую боль в суставах, тонкую растянутую кожу и проблемы с внутренними органами.

Дэвид Браунинг Смит

Напомним, что на Закарпатье мужчина в униформе продавца и с париком пытался пробраться через границу. Пограничники быстро разоблачили выходку с переодеванием, хотя мужчина до последнего доказывал, что он — женщина.