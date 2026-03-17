Втратили на 120 років: у музеї Франції несподівано знайдено сторінку з прихованим текстом

Дослідники зазначають, що цей стародавній фрагмент палімпсеста Архімеда є сумішшю стародавньої геометрії та візантійських молитов.

Палімпсест Архімеда — візантійський молитовник, написаний 1229 року, але артефакт містить дещо більше, ніж здається на перший погляд. Оригінальний текст на його сторінках був стертий і замінений, що і зробило його палімпсестом — поширена практика в середньовіччі для дорогого письмового приладдя, виготовленого з пергаменту, схожого на шкіру тварини. Простими словами, писарі повторно використовували пергамент з інших книг, пише Фокус.

У результаті палімпсест містить низку трактатів 10 століття грецького математика і винахідника Архімеда Сіракузького. Цікаво, що серед більш ранніх стертих робіт палімпсеста знаходяться єдині відомі збережені тексти двох трактатів Архімеда — "Метод" і "Шлунок".

За даними Французького національного центру наукових досліджень, "Палімпсест" Архімеда зберігається в Художньому музеї Волтерса в Балтіморі та є одним із найважливіших збережених рукописів давнини. Утім, існує проблема.

Річ у тім, що рукопис сфотографували 196 року, і три із закарбованих аркушів тепер відсутні. Тепер Віктор Гісемберг виявив одну з цих сторінок у Музеї образотворчих мистецтв у Блуа, Франція — йдеться про сторінку 123 "Палімпсеста", що підтверджується фотографіями 1906 року.

Відомо, що на одній стороні сторінки частково приховані геометричні діаграми, а також уривок Книги I, речень 39-41 трактату Архімеда "Про сферу і циліндр". Дослідники зазначають, що значну частину тексту на цьому боці все ще можна прочитати. На іншій стороні сторінки розміщений пізніший елемент — барвисте зображення біблійного пророка Даниїла і двох левів. Вважається, що це мініатюра, яка прикрашала середньовічні рукописні тексти, хоча вона набагато пізніша.

За словами Гісемберга, ця ілюстрація, ймовірно, була додана близько 1942 року власником рукопису, який, як вважається, намагався таким чином підвищити його вартість. Науковець також зазначає, що надалі він планує провести перші дослідження за допомогою багатоспектрального підходу в поєднанні з серією рентгенофлуоресцентних аналізів на основі синхротронного випромінювання, щоб спробувати виявити текст, прихований під мініатюрою.

До слова, ідентифікація сторінки стародавнього рукопису відбулася після багатоспектральної зйомки палімпсеста, проведеної на початку 2000-х років. Цей проєкт призвів до виявлення важливих текстів Архімеда та нових фрагментів стародавніх літературних і філософських творів.

Під час написання використано матеріали French National Centre for Scientific Research, Popular Science.