Утратили на 120 лет: в музее Франции неожиданно найдена страница со скрытым текстом

Исследователи отмечают, что этот древний фрагмент палимпсеста Архимеда представляет собой смесь древней геометрии и византийских молитв.

Палимпсест Архимеда — византийский молитвенник, написанный в 1229 году, но артефакт содержит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Оригинальный текст на его страницах был стерт и заменен, что и сделало его палимпсестом — распространенная практика в средневековье для дорогих письменных принадлежностей, изготовленных из пергамента, похожего на кожу животного. Простыми словами, писцы повторно использовали пергамент из других книг, пишет Фокус.

В результате палимпсест содержит ряд трактатов 10 века греческого математика и изобретателя Архимеда Сиракузского. Любопытно, что среди более ранних стертых работ палимпсеста находятся единственные известные сохранившиеся тексты двух трактатов Архимеда — "Метод" и "Желудок".

По данным Французского национального центра научных исследований, "Палимпсест" Архимеда хранится в Художественном музее Уолтерса в Балтиморе и является одной из важнейших сохранившихся рукописей древности. Впрочем, существует проблема.

Дело в том, что рукопись была сфотографирована в 196 году, и три из запечатленных листов, теперь отсутствуют. Теперь Виктор Гисемберг обнаружил одну из этих страниц в Музее изящных искусств в Блуа, Франция — речь о странице 123 "Палимпсеста", что подтверждается фотографиями 1906 года.

Известно, что на одной стороне страницы частично скрыты геометрические диаграммы, а также отрывок Книги I, предложений 39–41 трактата Архимеда "О сфере и цилиндре". Исследователи отмечают, что значительную часть текста на этой стороне все еще можно прочесть. На другой стороне страницы находится более поздний элемент — красочное изображение библейского пророка Даниила и двух львов. Считается, что это миниатюра, украшавшая средневековые рукописные тексты, хотя она гораздо более поздняя.

По словам Гисемберга, эта иллюстрация, вероятно, была добавлена около 1942 года владельцев рукописи, который, как считается, пытался таким образом повысить ее стоимость. Ученый также отмечает, что в дальнейшем он планирует провести первые исследования с помощью многоспектрального подхода в сочетании с серией рентгенофлуоресцентных анализов на основе синхротронного излучения, чтобы попытаться обнаружить текст, скрытый под миниатюрой.

К слову, идентификация страницы древней рукописи произошла после многоспектральной съемки палимпсеста, проведенной в начале 2000-х годов. Этот проект привел к обнаружению важных текстов Архимеда и новых фрагментов древних литературных и философских произведений.

При написании использовались материалы French National Centre for Scientific Research, Popular Science.