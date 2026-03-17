500 млн років тому щось вийшло з моря на сушу і назавжди змінило Землю: що це було

Дослідники розповіли, як перші рослини з'явилися на планеті задовго до динозаврів, і як їхній ріст сформував життя на Землі в тому вигляді, яким ми його знаємо сьогодні.

Задовго до появи динозаврів наша планета виглядала зовсім інакше, ніж ми знаємо її сьогодні. Близько 500 мільйонів років тому більша частина поверхні Землі являла собою голу скелю і сухий ґрунт: не було ні дерев, ні трави, ні квітів, а життя існувало майже виключно в океанах, пише Фокус.

Далі сталося щось дивовижне: рослини перебралися на суходіл — ця подія стала однією з найважливіших в історії Землі та назавжди змінила нашу планету. Відомо, що історія рослин бере свій початок у воді: найбільш ранні рослиноподібні організми були простими, крихітними зеленими формами життя, такими як водорості.

Дослідження показують, що водорості мешкають у земних океанах і озерах уже понад мільярд років і здатні виробляти власну їжу, використовуючи сонячне світло, воду і вуглекислий газ для створення цукрів. Цей процес відомий як фотосинтез, що виділяє як побічний продукт кисень.

На початку часів у земній атмосфері було дуже мало кисню. Протягом мільйонів років фотосинтезуючі організми, такі як водорості та деякі бактерії, поступово виділяли кисень у повітря. Ця зміна також відома як Велика киснева подія і саме вона дала змогу еволюціонувати більшим і складнішим формам життя. Простими словами, без організмів, що виробляють кисень, тварини, зокрема й люди, просто ніколи б не з'явилися.

Вчені вважають, що перші справжні рослини походять від зелених водоростей близько 470 мільйонів років тому. Вважається, що ці рослини жили на мілководді біля берегів з часто мінливими умовами: часом вони перебували під водою, а часом — на відкритому повітрі. Дослідники вважають, що це середовище проживання допомогло їм поступово адаптуватися до життя на суші.

Водночас перехід на сушу був непростим: водні рослини підтримуються водою і легко поглинають поживні речовини, але наземні рослини зіткнулися з цілою низкою проблем.

Щоб вижити, рослинам довелося розвинути нові здібності — однією з ключових адаптацій вважається воскове покриття, зване кутикулою, яке допомагало рослинам утримувати воду. Рослини також розвинули міцніші клітинні стінки, що дало їм змогу стояти прямо, протидіючи силі тяжіння.

Найбільш ранні наземні рослини були дуже маленькими і простими, але незважаючи на свої розміри, ці рослини справили величезний вплив на планету. Наприклад, у міру поширення рослин сушею, їхнє коріння допомагало розкладати гірські породи, перетворюючи їх на ґрунт. Це створило більш родючий ґрунт, здатний підтримувати життя. Рослини також виділяли більше кисню в атмосферу, покращуючи якість повітря і допомагаючи тваринам дихати. Вони також створювали нові місця проживання і джерела їжі, дозволяючи тваринам і комахам переміститися з води на сушу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені нарешті з'ясували, як рослини стали м'ясоїдними.

Раніше Фокус писав про те, що рослина віком 407 млн років порушила головний закон: не підкорилася послідовності Фібоначчі.

Під час написання використовували матеріали Live Science, The Conversation.