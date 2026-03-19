Моторошна серія: у Франції знайдено ще один стародавній скелет, що сидить обличчям на захід (фото)

Днями у Франції виявили ще один стародавній скелет у сидячому положенні, звернений обличчям на захід. Учені намагаються з'ясувати, чому галли ховали так своїх померлих.

Цього тижня діти з початкової школи на сході Франції натрапили на щось несподіване: поруч з ігровим майданчиком помітили скелет, який сидить вертикально і визирає з круглої ями, пише Фокус.

Зазначимо, що це останній скелет із серії стародавніх останків, виявлених у місті Діжон, які були поховані в сидячому положенні обличчям на захід. Тепер учені намагаються з'ясувати, чому стародавні й маловивчені галли воліли ховати деяких своїх померлих у такий спосіб, і чи були ці люди поховані заживо.

За словами дослідників, останній скелет напрочуд добре зберігся і був виявлений поруч із початковою школою Жозефіни Бейкер. Подібно до чотирьох інших стародавніх скелетів, виявлених раніше цього місяця, рештки були знайдені в сидячому вертикальному положенні на дні ями завширшки близько одного метра. Дослідники виявили, що руки скелета лежать на колінах, а його спина, як і в інших, притиснута до східної стіни, а погляд спрямований на захід.

Зазначимо, торік на цьому ж будівельному майданчику приблизно за 20 метрів від нього було виявлено ще 13 скелетів. Вважається, що ці тіла датуються приблизно 300-200 роками до нашої ери. За останні три десятиліття археологи виявили, що Діжон, імовірно, у минулому був особливим місцем для галлів — кельтської групи людей, найбільш відомої за французьким коміксом "Астерікс і Обелікс".

Відомо, що галли вперше з'явилися приблизно в 5 столітті до нашої ери, поширившись великими територіями сучасної Франції, Бельгії, Швейцарії і далі на схід. Про культуру цієї групи людей мало що відомо, крім записів дух авторів, які, як вважається, можуть бути упередженими.

Дослідники зазначають, що з 1992 року в невеликому районі центру Діжона було виявлено близько 20 гробниць із сидячими галлами. Для порівняння, це понад чверть із 75 гробниць із сидячими галлами, виявлених по всьому світу. Інші місця знахідок були виявлені у Франції, Швейцарії та Великій Британії.

За словами дослідника з французького археологічного інституту Режиса Лабона, знахідки вказують на те, що в Діжоні існувало значне галльське поселення. Однак багато що все ще залишається невідомим.

Археологи виявили, що п'ять із виявлених тіл мають ознаки насильства, зокрема одне з фатальною раною черепа. За винятком однієї нарукавної пов'язки, яка датує поселення галльським періодом, серед тіл з Діжона не було знайдено жодних особистих речей або прикрас. Стародавні останки також належать чоловікам зростом від 1,62 до 1,82 метра, за винятком дитини, виявленої 1992 року. Однак учені заявляють, що нам усе ще невідомо, чому всі ці люди були поховані таким чином.

Під час написання використовувалися матеріали Inrap, The Guardian.