Жуткая серия: во Франции найден еще один древний скелет, сидящий лицом на запад (фото)

На днях во Франции обнаружили еще один древний скелет в сидячем положении, обращенный лицом на запад. Ученые пытаются выяснить, почему галлы хоронили так своих умерших.

На этой неделе дети из начальной школы на востоке Франции наткнулись на нечто неожиданное: рядом с игровой площадкой заметили скелет, сидящий вертикально и выглядывающий из круглой ямы, пишет Фокус.

Отметим, что это последний скелет из серии древних останков, обнаруженных в городе Дижон, которые были похоронены в сидячем положении лицом на запад. Теперь ученые пытаются выяснить, почему древние и малоизученные галлы предпочитали хоронить некоторых своих умерших таких образом, и были ли эти люди похоронены заживо.

По словам исследователей, последний скелет удивительно хорошо сохранился и был обнаружен рядом с начальной школой Жозефины Бейкер. Подобно четырем другим древним скелетам, обнаруженным ранее в этом месяце, останки были найдены в сидячем вертикально положении на дне ямы шириной около одного метра. Исследователи обнаружили, что руки скелета лежат на коленях, а его спина, как и у других, прижата к восточной стене, а взгляд направлен на запад.

Отметим, в прошлом году на этой же строительной площадке примерно в 20 метрах от него было обнаружены еще 13 скелетов. Считается, что эти тела датируются примерно 300–200 годами до нашей эры. За последние три десятилетия археологи обнаружили, что Дижон, вероятно, в прошлом был особым местом для галлов — кельтской группы людей, наиболее известной по французскому комиксу "Астерикс и Обеликс".

Известно, что галлы впервые появились примерно в 5 веке до нашей эры, распространившись по обширным территориям современной Франции, Бельгии, Швейцарии и дальше на восток. О культуре этой группы людей мало что известно, кроме записей дух авторов, которые, как считается, могут быть предвзятыми.

Исследователи отмечают, что с 1992 года в небольшом районе центра Дижона было обнаружено около 20 гробниц с сидящими галлами. Для сравнения, это более четверти из 75 гробниц с сидящими галлами, обнаруженных по всему миру. Другие места находок были обнаружены во Франции, Швейцарии и Великобритании.

По словам исследователя из французского археологического института Режиса Лабона, находки указывают на то что в Дижоне существовало значительное галльское поселение. Однако многое все еще остается неизвестным.

Археологи обнаружили, что пять из обнаруженных тел имеют признаки насилия, в том числе одно с фатальной раной черепа. За исключением одной нарукавной повязки, которая датирует поселение галльским периодом, среди тел из Дижона не было найдено никаких личных вещей или украшений. Древние останки также принадлежат мужчинам ростом от 1,62 до 1,82 метра, за исключением ребенка, обнаруженного в 1992 году. Однако ученые заявляют, что нам все еще неизвестно, почему все эти люди были похоронены таким образом.

Напомним, ранее мы писали о том, что найденное в Италии захоронение содержало останки не только людей.

Ранее Фокус писал о том, что находки в Германии показали, как неандертальцы охотились на древних слонов.

Во время написания использовались материалы Inrap, The Guardian.