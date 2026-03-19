Йому не менше 2000 років: в океані знайдено найбільший у світі корал (відео)

На Маріанських островах виявлено найбільший у світі корал Porites — дослідники вважають, що його вік може перевищувати 2000 років.

Якщо ви коли-небудь вирушите на Маріанські острови, на вас може чекати справжній сюрприз — дослідники з Національної програми моніторингу коралових рифів NOAA виявили тут найбільший у світі корал Porites, пише Фокус.

Цей гігантський кораловий масив розташований на островах Мауг у Маріанському архіпелазі і раніше був відомий тільки місцевим жителям. На щастя, тепер вчені отримали можливість вивчити цю структуру в рамках більш масштабного проєкту. За словами доктора філософії Томаса Олівера, цей корал був настільки великим, що вчені фактично не могли легко виміряти його через обмеження безпеки під час дайвінгу.

Результати дослідження показують, що кам'янистий корал (Porites rus) займає площу 1347 квадратних кілометрів і має діаметр понад 31 метр у верхній частині. Нижня частина, порівняно з верхньою, значно ширша, вдвічі перевищуючи її діаметр і становлячи 62 метри. Цікаво, що це відповідає розміру ракети Ariane 6 Європейського космічного агентства.

За словами дослідників, це робить його найбільшим коралом роду Porites з коли-небудь виявлених у світі. Він також, як вважається, може бути одним із найстаріших коралів у світі. Відомо, що корали ростуть назовні приблизно на сантиметр на рік — це дає змогу припустити, що вік найбільшого корала у світі перевищує 2050 років.

За словами головного наукового співробітника Національної програми моніторингу коралових рифів NOAA Ханни Барклі, важко визначити істинний вік цього корала, оскільки він не утворює смуг зростання, як інші корали. Але все ж, вченим вдалося приблизно оцінити вік корала.

Сам корал знаходиться в унікальному середовищі в межах Морської національної пам'ятки Маріанської западини: у вулканічній кальдері. У цьому районі багато джерел вуглекислого газу, які можуть створювати більш кислі умови в океані для істот, що мешкають поблизу краю кальдери. Це може допомогти вченим виміряти наслідки закислення океану.

Зазначимо, що нещодавно біля узбережжя Австралії було виявлено ще одну гігантську колонію коралів. За оцінками, ця колонія коралів Pavona clavus має довжину 111 метрів і займає площу 3973 квадратних метри, і вважається найбільшою у світі.

Під час написання використано матеріали NOAA, IFLScience.