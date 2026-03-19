Ему не менее 2000 лет: в океане найден крупнейший в мире коралл (видео)

На Марианских островах обнаружен самый большой в мире коралл Porites — исследователи считают, что его возраст может превышать 2000 лет.

Если вы когда-нибудь отправитесь на Марианские острова, вас может ждать настоящий сюрприз — исследователи из Национальной программы мониторинга коралловых рифов NOAA обнаружили здесь самый большой в мире коралл Porites, пишет Фокус.

Этот гигантский коралловый массив находится на островах Мауг в Марианском архипелаге и ранее был известен только местным жителям. К счастью, теперь ученые получили возможность изучить эту структуру в рамках более масштабного проекта. По словам доктора философии Томаса Оливера, этот коралл был настолько большим, что ученые фактически не могли легко измерить его из-за ограничений безопасности при дайвинге.

Результаты исследования показывают, что каменистый коралл (Porites rus) занимает площадь 1347 квадратных километров и имеет диаметр более 31 метра в верхней части. Нижняя часть, по сравнению с верхней, значительно шире, вдвое превышая ее диаметр и составляя 62 метра. Любопытно, что это соответствует размеру ракеты Ariane 6 Европейского космического агентства.

По словам исследователей, это делает его самым большим кораллом рода Porites из когда-либо обнаруженных в мире. Он также, как считается, может быть одним из старейших кораллов в мире. Известно, что кораллы растут наружу примерно на сантиметр в год — это позволяет предположить, что возраст самого крупного коралла в мире превышает 2050 лет.

По словам главного научного сотрудника Национальной программы мониторинга коралловых рифов NOAA Ханны Баркли, трудно определить истинный возраст этого коралла, так как он не образует полос роста, как другие кораллы. Но все же, ученым удалось приблизительно оценить возраст коралла.

Сам коралл находится в уникальной среде в пределах Морского национального памятника Марианской впадины: в вулканической кальдере. В этом районе много источников углекислого газа, которые могут создавать более кислые условия в океане для существ, обитающих вблизи края кальдеры. Это может помочь ученым измерить последствия закисления океана.

Отметим, что недавно у побережья Австралии была обнаружена еще одна гигантская колония кораллов. По оценкам, эта колония кораллов Pavona clavus имеет длину 111 метров и занимает площадь 3973 квадратных метра, и считается самой большой в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что 600-летний гигант в Тихом океане раскрывает секреты прошлого.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый коралл и назвали его Чубаккой.

При написании использовались материалы NOAA, IFLScience.