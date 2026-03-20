У період посухи щось позбавляє людей останньої води: що краде і без того дефіцитну вологу

У новому дослідженні команда з Принстонського університету виявили дивовижний парадокс посухи. Виявилося, що рослини навколо річки Колорадо починають використовувати ґрунтові води, коли стає занадто спекотно і сухо, зменшуючи приплив води в і без того перевантажений басейн, пише Фокус.

Дослідження показує, що рослинність використовує ґрунтові води в посушливі літні періоди, залишаючи менше води для річки і, зрештою, для людей. Автори нового дослідження виявили, що рослини, які потребують води, поглинають воду, яка в іншому разі потрапила б у річку Колорадо.

Вважається, що ці результати можуть мати вирішальне значення для управління ресурсами в регіонах, що залежать від танення снігу. Зазначимо, що понад 1,4 мільярда людей по всій земній кулі сьогодні залежать від води з гірських річок, що живляться таненням снігу. Водночас у США понад 10% населення отримує більшу частину води безпосередньо з річки Колорадо.

На жаль, у міру підвищення глобальних температур у річку Колорадо та інші річки надходить все менше води. Більша частина води в гірських екосистемах втрачається шляхом поєднання випаровування з ґрунту і процесу, відомого як транспірація рослин — рослини виділяють водяну пару зі свого листя. Цей комбінований процес відомий як евапотранспірація.

Водночас у новому дослідженні вчені виявили так званий парадокс посухи: простими словами, рослини фактично підтримують або навіть збільшують транспірацію в посушливі періоди.

Щоб розгадати цей парадокс, команда з Принстонського університету встановила масив датчиків на території площею 81 гектар у басейні річки Іст-Ривер у Колорадо, яка впадає в річку Колорадо. Ці датчики вимірювали рух води на шляху від танення снігу до річкового стоку протягом двох років: у 2023 році спостерігався високий сніговий покрив, а також спекотне та сухе літо; у 2024 році спостерігався помірний сніговий покрив, за яким послідувало прохолодне та вологе літо.

Вони виявили, що навіть у спекотні, посушливі періоди — коли вологість ґрунту була на рекордно низькому рівні — випаровування залишалося високим. Це вказує на те, що в періоди посухи рослини, ймовірно, використовують запаси ґрунтових вод, які в іншому разі потрапили б у річку.

Отримані результати підтверджують гіпотезу, що збільшення випаровування, викликане підвищенням температури, сприяє зменшенню річкового стоку. Це може істотно вплинути на кількість води, доступної для людей, які залежать від річки Колорадо в майбутньому. Вважається, що вже до середини століття запаси води знизяться на 40%.

Під час написання використовували матеріали Live Science, Princeton University.