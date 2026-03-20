В период засухи нечто лишает людей последней воды: что крадет и без того дефицитную влагу

В новом исследовании команда из Принстонского университета обнаружили удивительный парадокс засухи. Оказалось, что растения вокруг реки Колорадо начинают использовать грунтовые воды, когда становится слишком жарко и сухо, уменьшая приток воды в и без того перегруженный бассейн, пишет Фокус.

Исследование показывает, что растительность использует грунтовые воды в засушливые летние периоды, оставляя меньше воды для реки и, в конечном итоге, для людей. Авторы нового исследования обнаружили, что требующие воды растения поглощают воду, которая в противном случае попала бы в реку Колорадо.

Считается, что эти результаты могут иметь решающее значение для управления ресурсами в регионах, зависящих от таяние снега. Отметим, что более 1,4 миллиарда человек по всему земному шару сегодня зависят от воды из горных рек, питаемых таянием снега. В то же время в США более 10% населения получает большую часть воды непосредственно из реки Колорадо.

Увы, по мере повышения глобальных температур в реку Колорадо и другие реки поступает все меньше воды. Большая часть воды в горных экосистемах теряется путем сочетания испарения из почвы и процесса, известного как транспирация растений — растения выделяют водяной пар из своих листьев. Этот комбинированный процесс известен как эвапотранспирация.

В то же время в новом исследовании ученые выявили так называемый парадокс засухи: простыми словами, растения фактически поддерживают или даже увеличивают транспирацию в засушливые периоды.

Чтобы разгадать этот парадокс, команда из Принстонского университета установила массив датчиков на территории площадью 81 гектар в бассейне реки Ист-Ривер в Колорадо, которая впадает в реку Колорадо. Эти датчики измеряли движение воды по пути от таяния снега до речного стока в течение двух лет: в 2023 году наблюдался высокий снежный покров, а также жаркое и сухое лето; в 2024 году наблюдался умеренный снежный покров, за которым последовало прохладное и влажное лето.

Они обнаружили, что даже в жаркие, засушливые периоды — когда влажность почвы была на рекордно низком уровне — испарение оставалось высоким. Это указывает на то, что в периоды засухи растения, вероятно, используют запасы грунтовых вод, которые в противном случае попали бы в реку.

Полученные результаты подтверждают гипотезу, что увеличение испарения, вызванное повышением температуры, способствует уменьшению речного стока. Это может оказать существенное влияние на количество воды, доступной для людей, зависящих от реки Колорадо в будущем. Считается, что уже к середине столетия запасы воды снизятся на 40%.

При написании использовались материалы Live Science, Princeton University.