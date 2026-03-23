Справжнє диво: щось особливе знайдено у давньоєгипетській гробниці на глибині 13 м (відео)

Дивовижне відкриття було зроблено під храмом у стародавньому зруйнованому місті Тапосіріс-Магна, археологи виявили величезний тунель, який дослідники назвали "геометричним дивом".

Дивовижну споруду було виявлено на глибині 13 метрів Кетлін Мартінес з Університету Санто-Домінго в Домініканській Республіці та її колегами під час триваючих розкопок храму. Дослідники виявили, що тунель заввишки 2 метри був висічений у неймовірному шарі пісковика довжиною 1305 метрів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дані Міністерства туризму і старожитностей Єгипту вказують на те, що конструкція тунелю схожа на 1306-метровий тунель Евпаліноса — акведук 6 століття до нашої ери, на грецькому острові Самос. До слова, його часто називають дивом інженерної думки. Тепер учені вважають, що тунель Тапосіріс-Магна не менш дивовижний.

Відео дня

За словами вчених, призначення тунелю все ще невідоме, оскільки його частина залишається затопленою водою. Однак Мартінес, яка з 2004 року працює в Тапосіріс-Магне в пошуках загубленої гробниці Клеопатри VII, вважає тунель багатообіцяючою зачіпкою.

Тапосіріс-Магна був заснований близько 280 року до н.е. Птолемеєм II, сином знаменитого полководця Олександра Великого й одним із предків Клеопатри. Вчені припускають, що храм був присвячений богу Осірісу і його цариці, богині Ісіді — божеству, з яким Клеопатра була тісно пов'язана. Зазначимо, що вчені виявили на місці розкопок статуетки Ісіди, а також монети з іменами та зображеннями Клеопатри й Олександра Великого.

Вважається, що подальші дослідження можуть надати більше інформації про те, чи може новий тунель вести до цих давно загублених гробниць. Команда зазначає, що надалі планує дослідження прилеглого Середземного моря. Відомо, що в період з 320 по 1303 рік нашої ери на узбережжі сталася серія землетрусів, унаслідок яких частина храму обвалилася і була поглинена хвилями. Попередні розкопки виявили мережу тунелів, що тягнуться від озера Маріут до Середземного моря.

До слова, у тунелі вже було виявлено деякі скарби: прямокутний блок вапняку і фрагменти кераміки.

Під час написання використано матеріали Egyptian Ministry of Tourism and Antiques, Indy100.