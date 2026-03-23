Настоящее чудо: нечто особенное найдено в древнеегипетской гробнице на глубине 13 м (видео)

Удивительное открытие было сделано под храмом в древнем разрушенном городе Тапосирис-Магна археологи обнаружили огромный туннель, который исследователи назвали "геометрическим чудом".

Удивительное сооружение было обнаружено на глубине 13 метров Кэтлин Мартинес из Университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике и ее коллегами во время продолжающихся раскопок храма. Исследователи обнаружили, что туннель высотой 2 метра был высечен в невероятном слое песчаника длиной 1305 метров, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Данные Министерства туризма и древностей Египта указывают на то, что конструкция туннеля похожа на 1306-метровый туннель Эвпалиноса — акведук 6 века до нашей эры, на греческом острове Самос. К слову, его часто называют чудом инженерной мысли. Теперь ученые считают, что туннель Тапосирис-Магна не менее удивителен.

Відео дня

По словам ученых, назначение туннеля все еще неизвестно, так как его часть остается затопленной водой. Однако Мартинес, с 2004 года, работающая в Тапосирис-Магне в поисках затерянной гробницы Клеопатры VII, считает туннель многообещающей зацепкой.

Тапосирис-Магна был основан около 280 года до н.э. Птолемеем II, сыном знаменитого полководца Александра Великого и одним из предков Клеопатры. Ученые предполагают, что храм был посвящен богу Осирису и его царице, богине Исиде — божество, с которым клеопатра была тесно связана. Отметим, что ученые обнаружили на месте раскопок статуэтки Исиды, а также монеты с именами и изображениями Клеопатры и Александра Великого.

Считается, что дальнейшие исследования могут предоставить больше информации о том, может ли новый туннель вести к этим давно затерянным гробницам. Команда отмечает, что в дальнейшем планирует исследование близлежащего Средиземного моря. Известно, что в период с 320 по 1303 год нашей эры на побережье произошла серия землетрясений, в результате которых часть храма обрушилась и была поглощена волнами. Предыдущие раскопки выявили сеть туннелей, простирающихся от озера Мариут до Средиземного моря.

К слову, в туннеле уже были обнаружены некоторые сокровища: прямоугольный блок известняка и фрагменты керамики.

При написании использовались материалы Egyptian Ministry of Tourism and Antiques, Indy100.