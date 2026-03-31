Божественне авторство: новий аналіз вказує на те, що Біблію написав сам Бог

Новий аналіз священного писання виявив тисячі підказок, які вказують на те, що біблія насправді була написана Богом.

Велика мережа з більш ніж 63 000 зв'язків, що пронизують все святе писання, знову привертає увагу вірян: деякі експерти стверджують, що ці складні з'єднання насправді вказують на божественне авторство, пише Фокус.

Зв'язки були виявлені фахівцем з інформатики з Університету Карнегі-Меллона та лютеранським пастором з Німеччини і охоплюють усі 66 книг Писання, пов'язуючи людей, події та теми, розкидані по Старому і Новому Заповітам.

Під час аналізу вчені перетворили ці зв'язки на візуалізацію, що відображає кожен розділ від Буття до Одкровення вздовж однієї лінії. Кожна вертикальна смуга представляє розділ, а вищі смуги відзначають розділи, що містять більше віршів.

Схема являє собою тисячі вигнутих ліній, які тягнуться між книгами, пов'язуючи пов'язані уривки, водночас темніші лінії виділяють вірші, які мають найбільшу кількість спільних зв'язків. Дуги утворюють райдужний візерунок, який візуально показує, наскільки широко Біблія переплетена від початку до кінця.

Наприклад, один із прикладів пов'язує Буття 2:9, що описує Древо Життя в Едемі, з Об'явленням 22:2, де цей символ знову з'являється в заключному біблійному баченні раю. Інший приклад пов'язує Вихід 12, що описує пасхальне ягня, з Іоанном 1:29, де Ісус названий "Агнцем Божим".

Автори зазначають, що мережа охоплює книжки, які, як вважається, були написані більш ніж 40 авторами протягом приблизно 1500 років. Мережа також з'єднує три континенти: Азію, Африку та Європу; і три мови: іврит, арамейську та грецьку.

Загалом проєкт виявив 63 779 зв'язків і об'єднав релігійні дослідження із сучасним аналізом даних, щоб перетворити багатовікові текстологічні дослідження на структурований набір даних, що розкриває тисячі взаємозв'язків між віршами.

Зазначимо, що вперше мережу було створено 2007 року внаслідок співпраці комп'ютерного вченого Кріса Гаррісона та лютеранського пастора Крістофа Ремгільда, які зібрали цифровий набір перехресних посилань, знайдених по всій Біблії.

Останнім часом робота вчених знову привернула увагу соціальних мереж, де пастори і коментатори вказують на мережу як на доказ того, що, на їхню думку, Святе Письмо є єдиним посланням, написаним самим Богом.

Утім, інші експерти зазначають, що перехресні посилання не обов'язково є доказом божественного авторства — релігійні традиції часто спираються на більш ранні тексти, навмисно посилаючись на усталені вчення й оповідання.

Під час написання були використані матеріали Carnegie Mellon University, Daily Mail.