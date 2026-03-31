Божественное авторство: новый анализ указывает на то, что Библию написал сам Бог

Новый анализ священного писания обнаружил тысячи подсказок, указывающих на то, что библия на самом деле была написана Богом.

Обширная сеть из более чем 63 000 связей, пронизывающих все святое писание, вновь привлекает внимание верующих: некоторые эксперты утверждают, что эти сложные соединения на самом деле указывают на божественное авторство, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Связи были выявлены специалистом по информатике из Университета Карнеги-Меллона и лютеранским пастором из Германии и охватывают все 66 книг Писания, связывая людей, события и темы, разбросанные по Ветхому и Новому Заветам.

В ходе анализа ученые преобразовали эти связи в визуализацию, отображающую каждую главу от Бытия до Откровения вдоль одной линии. Каждая вертикальная полоса представляет главу, а более высокие полосы отмечают разделы, содержащие больше стихов.

Відео дня

Схема представляет собой тысячи изогнутых линий, которые тянутся между книгами, связывая связанные отрывки, при этом более темные линии выделяют стихи, имеющие наибольшее количество общих связей. Дуги образуют радужный узор, который визуально показывает, насколько обширно Библия переплетена от начала до конца.

Например, один из примеров связывает Бытие 2:9, описывающее Древо Жизни в Эдеме, с Откровением 22:2, где этот символ вновь появляется в заключительном библейском видении рая. Другой пример связывает Исход 12, описывающий пасхального агнца, с Иоанном 1:29, где Иисус назван "Агнцем Божьим".

Авторы отмечают, что сеть охватывает книги, которые, как считается, были написаны более чем 40 авторами в течение примерно 1500 лет. Сеть также соединяет три континента: Азию, Африку и Европу; и три языка: иврит, арамейский и греческий.

В общей сложности проект выявил 63 779 связей и объединил религиозные исследования с современным анализом данным, чтобы преобразовать многовековые текстологические исследования в структурированный набор данных, раскрывающий тысячи взаимосвязей между стихами.

Отметим, что впервые сеть была создана в 2007 году в результате сотрудничества компьютерного ученого Криса Харрисона и лютеранского пастора Кристофа Ремхильда, которые собрали цифровой набор перекрестных ссылок, найденных по всей Библии.

В последнее время работа ученых вновь привлекла внимание социальных сетей, где пасторы и комментаторы указывают на сеть как на доказательство того, что, по их мнению, Священное Писание является единым посланием, написанным самим Богом.

Впрочем, другие эксперты отмечают, что перекрестные ссылки не обязательно являются доказательством божественного авторства — религиозные традиции часто опираются на более ранние тексты, намеренно ссылаясь на устоявшиеся учения и повествования.

При написании были использованы материалы Carnegie Mellon University, Daily Mail.