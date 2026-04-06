Простий спосіб продовжити життя на чотири роки: експерти розробили ефективний спосіб

Дослідники вважають, що проста, підтверджена експертами порада щодо співвідношення сну 7:1, може продовжити життя людини.

Сон — неймовірно важлива частина людського життя, проте багато людей легко опиняються в пастці нестачі сну і не можуть дотримуватися режиму. Статистика показує, що приблизно кожен третій американець не спить рекомендовані 7-9 годин, подібна ситуація спостерігається і в інших країнах. Водночас хронічні порушення сну, за словами вчених, зачіпають кожну сьому людину у світі, пише Фокус.

Тим часом сон є важливою частиною відновлення організму, оскільки в цей період відновлюються зношені м'язи та тканини, що дає змогу знизити частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, зменшуючи навантаження на серцево-судинну систему, та допомагає мозку закріплювати спогади.

Водночас хронічний недосип порушує процес відновлення і підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту та деменції. На щастя для нас, експерти зі сну розробили новий режим, який, як показує наука, може призвести до спокійнішого сну, який відновлює. Правило сну 7:1 передбачає сім годин сну і відхід до сну протягом одного й того самого годинного проміжку щонайменше п'ять ночей на тиждень.

У новому дослідженні, проведеному британськими вченими, команда проаналізувала дані про більш ніж 47 мільйонів ночей сну. Аналіз показав, що дотримання плану 7:1 знижує ризик загальної смертності на 24 відсотки і зменшує кількість госпіталізацій на 7%.

Результати також показують, що регулярний, повноцінний сон здатний продовжити життя людини на чотири роки. Ба більше, команда вважає, що чим раніше в житті людини сформуються ці звички, тим більшим буде сукупний ефект.

Вчені вважають, що результати їхньої роботи особливо важливі, оскільки вони також показали, що люди, які сплять менше ніж шість годин на добу, наражаються на 20% більший ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто спить від семи до восьми годин.

Дослідники зі страхової компанії Vitality і Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) зазначили, що послідовність режиму сну є ключовим фактором для отримання користі. Виявилося, що встановлення мети на 5 ночей із 7 на тиждень знижує сприйманий бар'єр для початку, підвищує впевненість у собі і дає змогу допускати періодичну мінливість без зриву прогресу, тим самим покращуючи довгострокове дотримання.

Автори дослідження зазначають, що режим 7:1 не тільки знижує кількість госпіталізацій, але також дає змогу економити на медичних витратах. Утім, учені попереджають, що максимального ефекту можна досягти лише за допомогою дотримання постійного графіка. Експерти також радять лягати спати і прокидатися в один і той самий час, як у будні, так і у вихідні дні.

Під час написання використовувалися матеріали Vitality and The London School of Economics and Political Science (LSE), Daily Mail.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.