Справа у матерях: учені підтвердили, що серійні вбивці обирають жертв зовсім не випадково

Результати нового дослідження підтверджують, що серійні вбивці насправді не діють випадковим чином — вони, найімовірніше, нападають на жертв, схожих на своїх матерів.

Експерти щойно виявили якусь закономірність у тому, як відомі вбивці, як-от Тед Банді та Ед Кемпер, вибирають своїх жертв. Результати аналізу вказують на те, що серійні вбивці, ймовірно, обирали жінок зі схожими рисами обличчя з їхніми матерями через збережену дитячу травму, пише Фокус.

Щоб допомогти поліції пов'язати жертв нерозкритих справ, вчені розробили інструмент судової експертизи, який працює на основі аналізу зовнішнього вигляду обличчя. Інструмент, як стверджують учені, може виявити "тонкі особливості будови обличчя", спільні для жертв, які в іншому разі могли б бути упущені.

Дослідження було проведене командою з Університету Мердока і, як стверджують вчені, новий інструмент може виявити "тонкі особливості будови обличчя", спільні для жертв, які могли бути упущені раніше. Дослідження показали, що такі особливості жертви, як вік, стать, соціальний клас і елементи фізичної зовнішності, впливають на вибір жертви злочинцем

Однак результати аналізу також показують, що серійні вбивці шукають жертв зі схожими фізичними характеристиками з батьком протилежної статі або близьким членом сім'ї, який заподіяв їм травму в юному віці.

Раніше експерти і дослідники відзначали моторошну схожість між жертвами Теда Банді та його матір'ю, Луїзою Банді, і його першою серйозною дівчиною. Наприклад, у його жертв часто було довге волосся з проділом посередині, схоже на зачіску його матері, в його дитинстві.

Автори дослідження вважають, що рішення обирати жінок саме такого типажу могло бути продиктоване травмувальною подією в дитинстві, оскільки він Тед Банді виховувався, вважаючи свою матір сестрою. Правда про його біологічну матір стала відома лише в підлітковому віці.

Тим часом Ед Кемпер, відомий як "Вбивця студенток", мав напружені, жорстокі та такі, що принижували його стосунки з матір'ю. Він, як відомо, відкрито визнавав, що вбивства схожих на неї студенток коледжу були спробами "знову і знову вбивати свою матір".

Хоча ці подібності можуть здатися очевидними для непосвяченого спостерігача і слугувати корисними порівняннями для обивателів у ЗМІ, для їхнього використання в розслідуваннях необхідна наукова строгість. Нове програмне забезпечення працює шляхом аналізу 55 параметрів обличчя на фотографіях, що дало змогу вченим порівняти обличчя надійніше, ніж будь-коли раніше.

Аналіз охоплює куточки очей, краї губ, підборіддя і кінчик носа, і, за словами провідного автора дослідження, професора Брендана Чепмена, ці зміни тепер можна використовувати для виявлення відмінностей або схожості в структурі обличчя жертв, навіть за умови використання недосконалих фотографій. Команда вважає, що новий інструмент у майбутньому потенційно може бути автоматизований за допомогою штучного інтелекту.

Під час написання використано матеріали The Police Journal: Theory, Practice and Principles, Daily Mail.