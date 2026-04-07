Дело в матерях: ученые подтвердили, что серийные убийцы выбирают жертв вовсе не случайно

Результаты нового исследования подтверждают, что серийные убийцы на самом деле не действуют случайным образом — они, скорее всего, нападают на жертв, похожих на своих матерей.

Эксперты только что выявили некую закономерность в том, как известные убийцы, такие как Тед Банди и Эд Кемпер, выбирают своих жертв. Результаты анализа указывают на то, что серийные убийцы, вероятно, выбирали женщин со схожими чертами лица с их матерями из-за сохранившейся детской травмы, пишет Фокус.

Чтобы помочь полиции связать жертв нераскрытых дел, ученые разработали инструмент судебной экспертизы, который работает на основе анализа внешнего вида лица. Инструмент, как утверждают ученые, может выявить "тонкие особенности строения лица", общие для жертв, которые в противном случае могли бы быть упущены.

Исследование было проведено командой из Университета Мердока и, как утверждают ученые, новый инструмент может выявить "тонкие особенности строения лица", общие для жертв, которые могли быть упущены ранее. Исследования показали, что такие особенности жертвы, как возраст, пол, социальный класс и элементы физической внешности, влияют на выбор жертвы преступником

Однако результаты анализа также показывают, что серийные убийцы ищут жертв со схожими физическими характеристиками с родителем противоположного пола или близким членом семьи, причинившим им травму в юном возрасте.

Ранее эксперты и исследователи отмечали жуткое сходство между жертвами Теда Банди и его матерью, Луизой Банди, и его первой серьезной девушкой. Например, у его жертв часто были длинные волосы с пробором посередине, похожие на прическу его матери, в его детстве.

Авторы исследования полагают, что решение выбирать женщин именно такого типажа могло быть продиктовано травмирующим событием в детстве, поскольку он Тед Банди воспитывался, считая свою мать сестрой. Правда о его биологической матери стала известна лишь в подростковом возрасте.

Тем временем Эд Кемпер, известный как "Убийца студенток", имел напряженные, жестокие и унижающие его отношения с матерью. Он, как известно, открыто признавал, что убийства похожих на нее студенток колледжа были попытками "снова и снова убивать свою мать".

Хотя эти сходства могут показаться очевидными для непосвященного наблюдателя и служить полезными сравнениями для обывателей в СМИ, для их использования в расследованиях необходима научная строгость. Новое программное обеспечение работает путем анализа 55 параметров лица на фотографиях, что позволило ученым сравнить лица надежнее, чем когда-либо прежде.

Анализ включает в себя уголки глаз, края губ, подбородок и кончик носа, и, по словам ведущего автора исследования, профессора Брендана Чепмена, эти изменения теперь можно использовать для выявления различий или сходств в структуре лица жертв, даже при использовании несовершенных фотографий. Команда считает, что новый инструмент в будущем потенциально может быть автоматизирован с помощью искусственного интеллекта.

При написании использовались материалы The Police Journal: Theory, Practice and Principles, Daily Mail.