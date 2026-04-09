Нашестя бліх відродило давню недугу: хворобі щонайменше 500 років і люди вважали, що здолали її

Минулого року кількість випадків серйозного бактеріального захворювання в усьому світі різко зросла, а в деяких регіонах і зовсім сягнула рекордних рівнів — вчені схвильовані.

Стародавнє захворювання, що поширюється блохами, останнім часом знову поширюється в Каліфорнії. Експерти змушені знову попереджати громадськість про необхідність бути пильними щодо блошиного тифу. Ситуація особливо складна в Лос-Анджелесі, пише Фокус.

Минулого тижня Департамент громадської охорони здоров'я округу Лос-Анджелес повідомив, що минулого року в цьому районі було зареєстровано понад дві сотні випадків блошиного тифу, що стало новим рекордом. Медики зазначають, що хвороба поширювалася серед людей різного віку, від 1 до 85 років, а близько 90% із них було госпіталізовано. Щоб захиститися, вчені радять вживати відповідних запобіжних заходів — наприклад, регулярно обробляти домашніх тварин від бліх. Зазначимо, що блошиний тиф може бути неймовірно небезпечним, спричиняючи серйозні захворювання, але, на щастя, його розвитку можна запобігти за допомогою простих заходів.

Блошиний тиф, також відомий як мишачий або ендемічний тиф, викликається бактерією Rickettsia typhi. Це споріднена бактерія епідемічного тифу, яка, своєю чергою, поширюється платтяними вошами. Як правило, хвороба протікає менш важко, ніж епідемічний тиф, і рідко призводить до летального результату, це, безумовно, нелегке захворювання. Симптоми зазвичай з'являються через один-два тижні після зараження і включають:

лихоманку;

головний біль;

блювоту;

характерний висип.

За словами вчених, природними господарями бактерій є щури та інші дрібні ссавці. Водночас люди, як правило, хворіють, коли заражені блохи виділяють бактерії в укуси або відкриті рани. Крім того, заразитися можна, вдихаючи блошиний пил або втираючи його в очі. Однак у більшості випадків люди не знають, як саме вони заразилися або навіть коли саме це сталося.

Зазначимо, що про різні типи типу відомо ще з 1500-х років. Однак поліпшення санітарних умов і широка доступність антибіотиків зробили тиф, що передається блохами, рідкістю в розвинених країнах. Однак останніми роками спостереження показують, що тиф почав повертатися, і минулий рік, імовірно, став найгіршим з усіх.

Науковці зазначають, подібно до інших інфекційних захворювань, тиф може легше поширюватися серед вразливих груп населення, як-от безхатченки або люди, які живуть у будівлях, що кишать щурами. Однак дослідники попереджають, що заразитися ним насправді може будь-хто. При цьому власники домашніх тварин належать до групи найвищого ризику через бліх, яких тварини можуть непомітно занести з вулиці.

У результаті вчені радять дотримуватися простих правил. А саме:

регулярно використовувати засоби від бліх для своїх вихованців;

уникати контакту з бездомними тваринами;

запобігати появі диких тварин у будинках або поруч із ними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли новий ефективний спосіб фільтрації стічних вод.

Раніше Фокус писав про те, що палеонтологи виявили гігантську стародавню блоху.

Під час написання використано матеріали Los Angeles County Department of Public Health reported, Gizmodo.