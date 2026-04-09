Нашествие блох возродило древний недуг: болезни не менее 500 лет и люди считали, что одолели ее

В прошлом году количество случаев серьезного бактериального заболевания во всем мире резко возросло, а в некоторых регионах и вовсе достигло рекордных уровней — ученые взволнованы.

Древнее заболевание, распространяемое блохами, в последнее время вновь распространяется в Калифорнии. Эксперты вынуждены вновь предупреждать общественность о необходимости быть бдительными в отношении блошиного тифа. Ситуация особенно сложная в Лос-Анджелесе, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На прошлой неделе Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес сообщил, что в прошлом году в этом районе было зарегистрировано более двух сотен случаев блошиного тифа, что стало новым рекордом. Медики отмечают, что болезнь распространялась среди людей разных возрастов, от 1 до 85 лет, а около 90% из них были госпитализированы. Чтобы защититься, ученые советуют принимать соответствующие меры предосторожности — например, регулярно обрабатывать домашних животных от блох. Отметим, что блошиный тиф может быть невероятно опасным, вызывая серьезные заболевания, но, к счастью, его развитие можно предотвратить с помощью простых мер.

Відео дня

Блошиный тиф, также известный как мышиный или эндемический тиф, вызывается бактерией Rickettsia typhi. Это родственная бактерия эпидемического тифа, которая, в свою очередь, распространяется платяными вшами. Как правило, болезнь протекает менее тяжело, чем эпидемический тиф, и редко приводит к летальному исходу, это, безусловно, нелегкое заболевание. Симптомы обычно появляются спустя одну-две недели после заражения и включают:

лихорадку;

головную боль;

рвоту;

характерную сыпь.

По словам ученых, естественными хозяевами бактерий являются крысы и другие мелкие млекопитающие. В то же время люди, как правило, заболевают, когда зараженные блохи выделяют бактерии в укусы или открытые раны. Кроме того, заразиться можно, вдыхая блошиную пыль или втирая ее в глаза. Однако в большинстве случаев люди не знают, как именно они заразились или даже когда именно это произошло.

Отметим, что о различных типах типа известно еще с 1500-х годов. Однако улучшение санитарных условий и широкая доступность антибиотиков сделали тиф, передаваемый блохами, редкостью в развитых странах. Однако в последние годы наблюдения показывают, что тиф начал возвращаться, и прошлый год, вероятно, стал худшим из всех.

Ученые отмечают, подобно другим инфекционным заболеваниям, тиф может легче распространяться среди уязвимых групп населения, таких как бездомные или люди, живущие в зданиях, кишащих крысами. Однако исследователи предупреждают, что заразиться им на самом деле может любой. При этом владельцы домашних животных относятся к группе наивысшего риска из-за блох, которых животные могут незаметно занести с улицы.

В результате ученые советуют придерживаться простых правил. А именно:

регулярно использовать средства от блох для своих питомцев;

избегать контакта с бездомными животными;

предотвращаться появления диких животных в домах или рядом с ними.

При написании использовались материалы Los Angeles County Department of Public Health reported, Gizmodo.