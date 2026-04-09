Загадка смерті Курта Кобейна знову на слуху: названо три докази, що оскаржують версію про самогубство

Детектив поліції Сіетла заявляє, що розслідування смерті 27-річного фронтмена гурту Nirvana спочатку було проведено неналежним чином — три ключові докази були випущені з уваги.

Лідера гурту Nirvana Курта Кобейна знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням в олову 8 квітня 1994 року у своєму будинку в Сіетлі, штат Вашингтон, США. Розслідуванням зайнялося поліцейське управління Сіетла (SPD), а експерти виявили: передсмертну записку, дробовик у руках Кобейна і набір для вживання героїну, що був поруч. На підставі всіх цих доказів детективи встановили, що 27-річний фронтмен Nirvana покінчив життя самогубством, пише Фокус.

Тепер, у нещодавно опублікованому оновленому розслідуванні Іена Галперін, журналіста-розслідувача, відомого кількома бестселерами в жанрі розслідувань, стверджується, що неназваний колишній детектив поліції Сіетла в приватному порядку повідомив автору, що розслідування смерті Кобейна було проведено неналежним чином.

За словами Халперін, близько 1,5 року тому він розмовляв із колишнім поліцейським із Сіетла і джерело повідомило, що нарешті вирішило висловитися, щоб привернути увагу громадськості до серйозного правопорушення. Колишній детектив стверджував, що рівень героїну в організмі Кобейна був настільки високий, що він навряд чи міг би вистрілити в голову самостійно.

Ба більше, на пістолеті не було відбитків пальців, а останні п'ять рядків передсмертної записки не збігалися з почерком Кобейна. Детектив вважає, що лише на підставі цих доказів не слід було б кваліфікувати смерть як самогубство. Необхідно було провести належне розслідування, ретельне розслідування, щоб з'ясувати, як насправді помер Кобейн. На жаль, джерело стверджує, що цього так і не було зроблено.

Рівень героїну в крові Кобейна був занадто високий, що унеможливлювало для нього вистрілити собі в голову Фото: Daily Mail

Водночас офіційні представники поліції Сіетла все ще стверджують, що Курт Кобейн покінчив життя самогубством 1994 року. Зазначимо, що джерело Халперін повідомляє, що він був одним із кількох людей у департаменті, які вважали все розслідування "одним великим приховуванням правди".

У розслідуванні наголошується, що джерело працювало під керівництвом Норма Стампера, начальника поліції Сіетла з 1994 до 2000 року, який висловив жаль з приводу того, як велося розслідування справи Кобейна, заявивши у 2015 році, що він "відновить це розслідування", якщо йому випаде така можливість. Зазначимо, що Норм Стампер раніше також заявляв, що детективам не слід було б відразу відкидати можливість убивства музиканта.

Аналогічні побоювання висловлювалися і в попередні роки іншими представниками правоохоронних органів, які пізніше переглянули справу. Наприклад, 2005 року відставний капітан поліції Сіетла Ніл Лоу заявив, що, на його думку, слідчі не змогли належним чином поставитися до смерті як до потенційного вбивства. Однак Лоу не брав участі в первинному розслідуванні і переглянув справу через роки.

Джерело заявляє, що останні п'ять рядків написані не рукою Курта Кобейна Фото: Daily Mail

Водночас поліція Сіетла неодноразово заявляла, що Кобейн покінчив життя самогубством 1994 року, і цей висновок залишається її офіційною позицією. Кобейн помер 5 квітня від вогнепального поранення в голову. Його тіло було виявлено три дні потому електриком, який встановлював охоронне освітлення в будинку. На той час судово-медичний експерт округу Кінг визнав його смерть самогубством із застосуванням дробовика Remington Model 11 20-го калібру, оскільки зброю було знайдено в нього в руках, а передсмертну записку — в рослині-горщику поруч.

Таким чином, джерело Халперіна стверджує, що вбивці, ймовірно, знешкодили Кобейна, змусивши його прийняти велику дозу героїну, а потім вистрілили йому в голову.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail, SPD.