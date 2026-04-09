Загадка смерти Курта Кобейна вновь на слуху: названы три улики, оспаривающие версию о самоубийстве

Детектив полиции Сиэтла заявляет, что расследование смерти 27-летнего фронтмена группы Nirvana изначально было проведено ненадлежащим образом — три ключевые улики были упущены из виду.

Лидер группы Nirvana Курт Кобейн был найден со смертельным огнестрельным ранением в олову 8 апреля 1994 года в своем доме в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Расследованием занялось полицейское управление Сиэтла (SPD), а эксперты обнаружили: предсмертную записку, дробовик в руках Кобейна и находившийся рядом набор для употребления героина. На основании всех этих улик детективы установили, что 27-летний фронтмен Nirvana покончил жизнь самоубийством, пишет Фокус.

Теперь, в недавно опубликованном обновленном расследовании Иэна Халперин, журналиста-расследователя, известного несколькими бестселлерами в жанре расследований, утверждается, что неназванный бывший детектив полиции Сиэтла в частном порядке сообщил автору, что расследование смерти Кобейна было проведено ненадлежащим образом.

По словам Халперин, около 1,5 года тому он разговаривал с бывшим полицейским из Сиэтла и источник сообщил, что наконец-то решил высказаться, чтобы привлечь внимание общественности к серьезному правонарушению. Бывший детектив утверждал, что уровень героина в организме Кобейна был настолько высок, что он едва ли мог бы выстрелить в голову самостоятельно.

Более того, на пистолете не было отпечатков пальцев, а последние пять строк предсмертной записки не совпадали с почерком Кобейна. Детектив считает, что лишь на основании этих улик не следовало бы квалифицировать смерть как самоубийство. Необходимо было провести надлежащее расследование, тщательное расследование, чтобы выяснить, как на самом деле умер Кобейн. Увы, источник утверждает, что этого так и не было сделано.

Уровень героина в крови Кобейна был слишком высок, что делало невозможным для него выстрелить себе в голову Фото: Daily Mail

В то же время официальные представители полиции Сиэтла все еще утверждают, что Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством в 1994 году. Отметим, что источник Халперин сообщает, что он был одним из нескольких человек в департаменте, которые считали все расследование "одним большим сокрытием правды".

В расследовании отмечается, что источник работал под руководством Норма Стампера, начальника полиции Сиэтла с 1994 по 2000 год, который выразил сожаление по поводу того, как велось расследование дела Кобейна, заявив в 2015 году, что он "возобновит это расследование", если ему представится такая возможность. Отметим, что Норм Стампер ранне также заявлял, что детективам не следовало бы сразу исключать возможность убийства музыканта.

Аналогичные опасения высказывались и в предыдущие годы другими представителями правоохранительных органов, которые позже пересмотрели дело. Например, в 2005 году отставной капитан полиции Сиэтла Нил Лоу заявил, что, по его мнению, следователи не смогли должным образом отнестись к смерти как к потенциальному убийству. Однако Лоу не участвовал в первоначальном расследовании и пересмотрел дело спустя годы.

Источник заявляет, что последние пять строк написаны не рукой Курта Кобейна Фото: Daily Mail

В то же время полиция Сиэтла неоднократно заявляла, что Кобейн покончил жизнь самоубийством в 1994 году, и это заключение остается ее официальной позицией. Кобейн умер 5 апреля от огнестрельного ранения в голову. Его тело было обнаружено три дня спустя электриком, устанавливавшим охранное освещение в доме. В то время судебно-медицинский эксперт округа Кинг признал его смерть самоубийством с использованием дробовика Remington Model 11 20-го калибра, поскольку оружие было найдено у него в руках, а предсмертная записка — в горшечном растении рядом.

Таким образом, источник Халперина утверждает, что убийцы, вероятно, обезвредили Кобейна, заставив его принять большую дозу героина, а затем выстрелили ему в голову.

При написании использовались материалы Daily Mail, SPD.