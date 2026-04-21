Названо дату, коли людство буде знищено: нобелівський лауреат озвучив моторошний прогноз

Фізик, удостоєний Нобелівської премії, озвучив своє моторошне попередження, розповівши, що дата остаточного знищення людства.

Девід Гросс, який розділив Нобелівську премію з фізики 2004 року, попередив, що людству насправді залишилося трохи більше трьох десятиліть. Згідно з моторошним прогнозом вченого, вже через 35 років людство може зіткнутися з екзистенціальною катастрофою, пише Фокус.

За словами фізика, навіть після закінчення холодної війни, коли були підписані договори про контроль над стратегічними озброєннями, які всі зникли, існували оцінки, згідно з якими ймовірність ядерної війни становила 1% на рік. Тепер Гросс стверджує, що ця оцінка не точна, а ймовірність становить понад 2% — тобто, один шанс із 50 щорічно. Нові дані вказують, що очікувана тривалість життя, у разі 2% на рік, становить близько 35 років.

Новий розрахунок вченого ґрунтується на рівняннях, аналогічних до тих, що використовуються для оцінки періоду напіврозпаду радіоактивних матеріалів, які моделюють ймовірність настання події в часі. За словами Гросса, за останні три десятиліття ситуація значно погіршилася, а тому кінець людства істотно наблизився.

Девід Гросс, який розділив Нобелівську премію з фізики 2004 року, попередив, що людству насправді залишилося трохи більше трьох десятиліть Фото: лауреаты

Зазначимо, що Гросс отримав Нобелівську премію за відкриття "асимптотичної свободи" — ідеї про те, що сильна ядерна взаємодія, що утримує атоми разом, слабшає в міру зближення кварків, крихітних субатомних частинок, подібно до гумки, що затягується тільки під час розриву. Ізік також підкреслив, що за останні 10 років не було підписано жодного великого договору про контроль над ядерним озброєнням.

Гросс також вказує на розвиток штучного інтелекту, який додає ще більше ризиків для існування людства. Зброя також стає дедалі божевільнішою — вчений вважає, що автоматизація, а можливо і штучний інтелект, дуже скоро візьмуть під контроль ці інструменти.

Гросс також висловив занепокоєння з приводу зростаючої ролі автоматизації та штучного інтелекту у військових системах, попередивши, що в майбутньому ухвалення рішень може бути передане до рук машин, які працюють зі швидкістю, що непідвладна людському контролю. Однак учений попереджає, що системи штучного інтелекту не є абсолютно надійними.

Незважаючи на ризики, Гросс вважає, що історія показує, що обізнаність громадськості та наукові попередження можуть призвести до змін, вказавши як приклад на глобальну реакцію на зміну клімату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в записках Ньютона знайшли пророкування кінця світу: назвав дату ще 1704 року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розрахували "точну дату" кінця світу в 2026 році: чи виправдаються їхні прогнози.

Під час написання використовували матеріали Live Science, Daily Mail.