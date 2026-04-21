Названа дата, когда человечество будет уничтожено: нобелевский лауреат озвучил жуткий прогноз

Физик, удостоенный Нобелевской премии, озвучил свое жуткое предупреждение, рассказав, что дата окончательного уничтожения человечества.

Дэвид Гросс, разделивший Нобелевскую премию по физике 2004 года, предупредил, что человечеству на самом деле осталось чуть больше трех десятилетий. Согласно жуткому прогнозу ученого, уже через 35 лет человечество может столкнуться с экзистенциальной катастрофой, пишет Фокус.

По словам физика, даже после окончания холодной войны, когда были подписаны договоры о контроле над стратегическими вооружениями, которые все исчезли, существовали оценки, согласно которым вероятность ядерной войны составляла 1% в год. Теперь Гросс утверждает, что эта оценка не точна, а вероятность составляет более 2% — то есть, один шанс из 50 ежегодно. Новые данные указывают, что ожидаемая продолжительность жизни, в случае 2% в год, составляет около 35 лет.

Новый расчет ученого основан на уравнениях, аналогичных тем, которые используются для оценки периода полураспада радиоактивных материалов, моделируемых вероятность наступления события во времени. По словам Гросса, за последние три десятилетия ситуация значительно ухудшилась, а потому конец человечества существенно приблизился.

Отметим, что Гросс получил Нобелевскую премию за открытие "асимптотической свободы" — идеи о том, что сильное ядерное взаимодействие, удерживающее атомы вместе, ослабевает по мере сближения кварков, крошечных субатомных частиц, подобно резинке, которая затягивается только при разрыве. Изик также подчеркнул, что за последние 10 лет не было подписано ни одного крупного договора о контроле над ядерным вооружением.

Гросс также указывает на развитие искусственного интеллекта, который добавляет еще больше рисков для существования человечества. Оружие также становится все более безумным — ученый считает, что автоматизация, а возможно и искусственный интеллект, очень скоро возьмут под контроль эти инструменты.

Гросс также выразил обеспокоенность по поводу возрастающей роли автоматизации и искусственного интеллекта в военных системах, предупредив, что в будущем принятие решений может быть передано в руки машин, работающих со скоростью, неподвластной человеческому контролю. Однако ученый предупреждает, что системы искусственного интеллекта не является абсолютно надежными.

Несмотря на риски, Гросс считает, что история показывает, что осведомленность общественности и научные предупреждения могут привести к переменам, указав в качестве примера на глобальную реакцию на изменение климата.

Напомним, ранее мы писали о том, что в записках Ньютона нашли предсказание конца света: назвал дату еще в 1704 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассчитали "точную дату" конца света в 2026 году: оправдаются ли их прогнозы.

При написании использовались материалы Live Science, Daily Mail.