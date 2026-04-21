Від деревини до личинок: найнесподіваніші інгредієнти, які приховані в продуктах харчування

За словами дослідників, у нашій їжі можуть ховатися набагато огидніші інгредієнти, ніж синтетичні барвники або насичені жири.

Багато продуктів, які зазнали сильної переробки, містять інгредієнти, що викликають огиду: від деревини в морозиві до личинок у томатному пюре. Деякі з цих "сюрпризів" потрапляють у харчові продукти випадково, в межах шокуюче високих допустимих норм, проте інші додаються навмисно — для поліпшення смаку і текстури, пише Фокус.

Це може відштовхувати, але багато хто з наших улюблених ласощів насправді були б зовсім іншими, якби не ці добавки. Багато з цих добавок вважаються "натуральними", але все ж надходять із несподіваних джерел. Однак експерти стурбовані, що деякі з цих інгредієнтів насправді можуть мати шкідливий вплив на здоров'я людей.

Пташине пір'я і свиняча шерсть у хлібі

За словами активіста і координатора компанії Real Bread Campaign Кріса Янга, однією з найпоширеніших добавок у харчових продуктах є L-цистеїн. Це поліпшувач борошна, який використовують для надання борошну з високим вмістом білка більшої м'якості та пишності під час випікання.

Мало хто знає, що L-цистеїн отримують шляхом кип'ятіння пір'я і свинячої вовни. Утім, виробники не зобов'язані вказувати це на упаковці — наприклад, якщо щось вважається "технологічним допоміжним засобом", а не добавкою, це не обов'язково вказувати на етикетці".

На щастя, дослідження показують, що L-цистеїн може бути досить корисним для здоров'я.

Екстракт жука в торті

Щоразу, коли ми бачимо на упаковці E120, можемо бути впевнені, що їмо екстракт жука. Кармін, також відомий як екстракт кошенілі, — натуральний барвник, який отримують шляхом подрібнення панцирів маленького жука, що зветься кошенілью.

За словами дослідників, яскравий пігмент витягують із латиноамериканських комах і використовують для фарбування одягу протягом сотень років, починаючи ще з ацтеків. Сьогодні комах здебільшого збирають у Перу на плантаціях опунції — улюбленої їжі цих комах. Далі комах сушать і замочують у спирті для отримання кармінової кислоти, яка в кінцевому підсумку перетворюється на кармін. Для виробництва одного фунта барвника використовується близько 70 000 комах.

Оскільки кармін має високу фарбувальну здатність і термостійкість, його часто використовують у харчових продуктах. Барвник абсолютно безпечний для більшості споживачів, але в деяких людей може викликати сильну алергічну реакцію — тому виробники зобов'язані зазначати його на упаковці.

Виділення комах у желейних цукерках

Кармін — не єдиний продукт, одержуваний із комах, який досі відіграє важливу роль у перероблених харчових продуктах. Шелак, який часто позначається на етикетках як "кондитерська глазур" або E904, насправді є смолистим секретом самки лакової комахи.

Самки харчуються деревним соком, прокладаючи тунель зі смоли, щоб захистити своїх личинок від хижаків. Фермери зішкрябують ці тунелі з гілок, які потім розплавляють, щоб витягти чисту смолу. У таких ласощах, як желейні цукерки і деякі види шоколаду, використовується покриття з шелаку для створення блискучого, хрусткого зовнішнього шару.

Пісок у гарячому шоколаді

SiO2, або діоксид кремнію, також відомий як пісок, часто використовують у порошкоподібних продуктах як антизлежувальний агент, щоб запобігти злипанню та полегшити регідратацію. Саме тому його часто можна знайти в порошкоподібних напоях, таких як гарячий шоколад, часто в складі просто вказують "E551".

На жаль, дослідження 2024 року показало, що ця поширена добавка значно змінює функцію імунних клітин у кишечнику. Під час експериментів на мишах тривалий вплив призвів до більшого пошкодження слизової оболонки кишківника і підвищення рівня запалення.

Личинки в томатному пюре

Деякі з "сюрпризів" потрапляють до складу продуктів абсолютно випадково: складно ігнорувати той факт, що овочі, які ми їмо, ростуть у землі, а отже, часто не найчистіші до моменту, коли потрапляють на полиці магазинів. Це означає, що натуральні продукти часто містять напрочуд високий рівень забруднення частинками комах.

До речі, рівні забруднення частинами комах можуть бути неймовірно високими. Наприклад, у США абсолютно законно можна виявити дві личинки на 100 грам томатного пюре і до 35 яєць плодових мушок на чашку родзинок.

Деякі продукти ще більш дивовижні, оскільки одна чашка кукурудзяного борошна може законно містити п'ять цілих комах, 10 частин комах, 10 волосків гризунів і п'ять фрагментів екскрементів гризунів. Це не обов'язково означає, що ваша їжа міститиме таку кількість речовин, але це верхня межа допустимого вмісту без юридичних наслідків.

Дерево в морозиві

Поглянувши на склад морозива, можна помітити карбоксиметилцелюлозу і метилцелюлозу, або целюлозну камедь. Хоча їх часто описують як такі, що отримують із клітинних стінок рослин, насправді це деревні продукти, які зазвичай утворюються як відходи в целюлозно-паперовій промисловості.

За словами вчених. Найчастіше ці целюлозні продукти використовують як емульгатори, додаючи жири в рідини для зволоження продуктів.

Бактеріальний слиз у заправці для салату

Ксантанова камедь, яку широко використовують як згущувач і стабілізатор, міститься практично у всіх продуктах, від заправок для салатів до супів. За словами вчених, тривожна правда полягає в тому, що цей поширений інгредієнт насправді являє собою слизову масу, яку виробляють бактерії.

Коли бактерії виду Xanthomonas campestris ферментують цукор, вони створюють липку масу, яку можна затвердіти, висушити і перетворити на порошок. З моменту свого відкриття в 1963 році ксантанова камедь пройшла великі дослідження і була визнана безпечною. Однак дослідження показують, що наш організм не може розщепити ксантанову камедь, і вона утворює в кишечнику гель, що уповільнює травлення.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.