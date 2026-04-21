От древесины до личинок: самые неожиданные ингредиенты, которые скрыты в продуктах питания

По словам исследователей в нашей еде могут скрываться гораздо более отвратительные ингредиенты, чем синтетические красители или насыщенные жиры.

Многие продукты, подвергшиеся сильной переработке, содержат ингредиенты, вызывающие отвращение: от древесины в мороженном до личинок в томатном пюре. Некоторые из этих "сюрпризов" попадают в продукты питания случайно, в пределах шокирующе высоких допустимых норм, однако другие добавляются намеренно — для улучшения вкуса и текстуры, пишет Фокус.

Это может отталкивать, но многие из наших любимых лакомств на самом деле были бы совсем иными, если бы не эти добавки. Многие из этих добавок считаются "натуральными", но все же поступают из неожиданных источников. Однако эксперты обеспокоены, что некоторые из этих ингредиентов на самом деле могут оказывать вредное воздействие на здоровье людей.

Птичьи перья и свиная шерсть в хлебе

По словам активиста и координатора компании Real Bread Campaign Криса Янга, одной из наиболее распространенных добавок в пищевых продуктах является L-цистеин. Это улучшитель муки, используемый для придания муке с высоким содержанием белка большей мягкости и пышности при выпечке.

Мало кто знает, что L-цистеин получают путем кипячения перьев и свиной шерсти. Впрочем, производители не обязаны указывать это на упаковке — например, если что-то считается "технологическим вспомогательным средством", а не добавкой, это не обязательно указывать на этикетке".

К счастью, исследования показывают, что L-цистеин может быть довольно полезен для здоровья.

Экстракт жука в торте

Каждый раз, когда мы видим на упаковке E120, можем быть уверены, что едим экстракт жука. Кармин, также известный как экстракт кошенили — натуральный краситель, получаемый путем измельчения панцирей маленького жука, называемого кошенилью.

По словам исследователей, яркий пигмент извлекают из латиноамериканских насекомых и используют для окрашивания одежды в течение сотен лет, начиная еще с ацтеков. Сегодня насекомых в основном собирают в Перу на плантациях опунции — излюбленной пищи этих насекомых. Далее насекомых сушат и замачивают в спирте для получения карминовой кислоты, которая в конечном итоге превращается в кармин. Для производства одного фунта красителя используется около 70 000 насекомых.

Поскольку кармин обладает высокой красящей способностью и термостойкостью, его часто используют в пищевых продуктах. Краситель абсолютно безопасен для большинства потребителей, но у некоторых людей может вызывать сильную аллергическую реакцию — поэтому производители обязаны указывать его на упаковке.

Выделения насекомых в желейных конфетах

Кармин — не единственный продукт, получаемый из насекомых, который до сих пор играет важную роль в переработанных пищевых продуктах. Шеллак, часто обозначаемый на этикетках как "кондитерская глазурь" или E904, на самом деле является смолистым секретом самки лакового насекомого.

Самки питаются древесным соком, прокладывая туннель из смолы, чтобы защитить своих личинок от хищников. Фермеры соскребают эти туннели с веток, которые затем расплавляют, чтобы извлечь чистую смолу. В таких лакомствах, как желейные конфеты и некоторые виды шоколада, используется покрытие из шеллака для создания блестящего, хрустящего внешнего слоя.

Песок в горячем шоколаде

SiO2, или диоксид кремния, также известный как песок, часто используют в порошкообразных продуктах в качестве антислеживающего агента, чтобы предотвратить слипание и облегчить регидратацию. Именно поэтому его часто можно найти в порошкообразных напитках, таких как горячий шоколад, часто в составе просто указывают "E551".

Увы, исследование 2024 года показало, что эта распространенная добавка значительно изменяет функцию иммунных клеток в кишечнике. В ходе экспериментов на мышах длительное воздействие привело к большему повреждению слизистой оболочки кишечника и повышению уровня воспаления.

Личинки в томатном пюре

Некоторые из "сюрпризов" попадают в состав продуктов совершенно случайно: сложно игнорировать тот факт, что овощи, которые мы едим, растут в земле и, следовательно, часто не самые чистые к моменту, когда попадают на полки магазинов. Это означает, что натуральные продукты часто содержат удивительно высокий уровень загрязнения частями насекомых.

К слову, уровни загрязнения частями насекомых могут быть невероятно высоки. Например, в США совершенно законно можно обнаружить две личинки на 100 грамм томатного пюре и до 35 яиц плодовых мушек на чашку изюма.

Некоторые продукты еще более удивительны, поскольку одна чашка кукурузной муки может законно содержать пять целых насекомых, 10 частей насекомых, 10 волосков грызунов и пять фрагментов экскрементов грызунов. Это не обязательно означает, что ваша еда будет содержать такое количество веществ, но это верхний предел допустимого содержания без юридических последствий.

Дерево в мороженом

Взглянув на состав мороженного, можно заметить карбоксиметилцеллюлозу и метилцеллюлозу, или целлюлозную камедь. Хотя их часто описывают как получаемые из клеточных стенок растений, на самом деле это древесные продукты, обычно образующиеся в качестве отходов в целлюлозно-бумажной промышленности.

По словам ученых. Чаще всего эти целлюлозные продукты используются в качестве эмульгаторов, добавляя жиры в жидкости для увлажнения продуктов.

Бактериальная слизь в заправке для салата

Ксантановая камедь, широко используемая в качестве загустителя и стабилизатора, содержится практически во всех продуктах, от заправок для салатов до супов. По словам ученых, тревожная правда заключается в том, что этот распространенный ингредиент на самом деле представляет собой слизистую массу, которую производят бактерии.

Когда бактерии вида Xanthomonas campestris ферментируют сахар, они создают липкую массу, которую можно затвердеть, высушить и превратить в порошок. С момента своего открытия в 1963 году ксантановая камедь прошла обширные исследования и была признана безопасной. Однако исследования показывают, что наш организм не может расщепить ксантановую медь, и она образует в кишечнике гель, замедляющий пищеварение.

При написании использовались материалы Daily Mail.