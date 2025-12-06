Ученые подтвердили: 7 продуктов, которые становятся более полезными на следующий день

Новое поколение исследований показывает: блюда, которые мы готовим заранее и охлаждаем, могут быть значительно полезнее для здоровья, чем их свежеприготовленные аналоги. После охлаждения в некоторых продуктах резко возрастает содержание резистентного крахмала — особого типа клетчатки, что способствует более стабильному уровню сахара в крови, более длительной сытости и лучшей работе кишечника.

Исследования учёных показывают, что в зелёных овощах циклы нагрева и охлаждения помогают сохранить больше антиоксидантов и полифенолов. Всё это делает заблаговременное приготовление пищи не только удобным, но и научно обоснованно полезным подходом к питанию, пишет Vogue.

Резистентный крахмал: почему он так ценен

Когда рис, паста, картофель или овсянка остывают, часть их крахмала превращается в резистентный крахмал — тип ферментированной клетчатки, который не расщепляется в тонкой кишке. Вместо этого он доходит до толстой кишки, где становится пищей для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, в частности бутерата — одного из ключевых веществ для укрепления кишечного барьера и противовоспалительного действия.

Эффект охлаждения, как оказалось, полезен и для некоторых овощей: повторное нагревание и охлаждение помогает сохранить больше ценных соединений, в частности полифенолов и витамина С.

7 продуктов, которые становятся более полезными после охлаждения

1. Белый рис

После 12 часов в холодильнике содержание резистентного крахмала увеличивается в разы, что помогает уменьшить повышение уровня глюкозы после еды.

2. Паста

Охлажденная, а затем деликатно подогретая паста имеет более медленную усвояемость крахмала. Это обеспечивает более плавный гликемический отклик по сравнению со свежей пастой.

3. Овсянка

После охлаждения в овсянке формируется резистентный крахмал типа 3, который стимулирует выработку полезного бутерата.

4. Картофель

Одни из самых сильных преимуществ наблюдаются именно в картофеле: охлажденный картофель может снижать постпрандиальное повышение уровня глюкозы до 40%. Легкий подогрев сохраняет большинство этого эффекта.

5. Зеленые овощи

Бланшированные и быстро охлажденные фасоль, брокколи и стручковый горошек сохраняют до 25% больше полифенолов и витамина С. Это не касается необланшированных замороженных овощей, которые теряют часть антиоксидантов.

6. Помидоры

Нагрев повышает биодоступность ликопина, а медленное охлаждение томатного соуса способствует превращению части этого соединения в форму, еще более легкую для усвоения.

7. Ячмень

После охлаждения ячмень, как и рис или картофель, обогащается резистентным крахмалом. Он способствует более стабильному уровню сахара, более долгой сытости и росту полезных бактерий. Ячмень также содержит бета-глюканы, которые положительно влияют на липидный профиль и уменьшают воспаление.

