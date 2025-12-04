Вот, что вы делаете не так с сыром: большинство людей неправильно его хранят

Сыр сопровождает человечество тысячи лет. За это время мы научились делать с ним настоящие чудеса: от фондю и раклета до макарон с сыром и классических гриль-сэндвичей. Изобрели ножи, доски и другие инструменты, чтобы подавать сыр в лучшем виде. И всё же одна проблема не исчезает: мы часто неправильно его храним, из-за чего любимые сорта высыхают или становятся скользкими.

Чтобы объяснить, как избежать этих ошибок, издание The Takeout обратилось к сертифицированному эксперту Молли Браун, директору по образовательным программам в Dairy Farmers of Wisconsin.

Проблема №1: неправильное место хранения

По словам Браун, ключ к правильному хранению сыра — контроль воздушного обмена. Некоторым сырным коркам нужен доступ к воздуху, другим — защита от высыхания. Но в любом случае сыр не должен лежать в холодильнике "голым".

"Мой главный советчик — это специальная сырная бумага", — говорит Браун. Она дает продукту "дышать", но предотвращает пересыхание и посторонние запахи. Она рекомендует также пакеты Formaticum. Если такой бумаги нет, подойдет "DIY-вариант": пергамент плюс контейнер или пакет.

Відео дня

Также эксперт советует отвести сыру отдельное место в холодильнике — лучше всего ящик с более стабильной температурой и повышенной влажностью.

Проблема №2: неправильная температура

Несмотря на то, что сыр когда-то создали именно для длительного хранения без холодильника, долго держать его на столе не стоит. Оптимальная температура — от 1 до 4°C. Важно избегать перепадов, поэтому лучше не ставить сыр в дверцу холодильника.

Однако есть сыр сразу из холодильника не надо — лучший вкус он имеет при комнатной температуре. Поэтому Браун советует доставать его за 30-60 минут до подачи.

Проблема №3: игнорирование типа сыра

В мире существует более 2 000 видов сыра — и почти каждый имеет свои правила хранения. Твердые сыры, например пармезан, могут храниться шесть недель и более. Полутвердые — около месяца. Мягкие созревшие сыры, например, бри, остаются свежими до двух недель.

А вот свежие сыры (рикотта, кесо фреско) нужно потреблять быстро — они очень влажные и хранятся недолго. Свежую моцареллу лучше держать в воде или оливковом масле, чтобы продлить ее свежесть.

"Немного внимания — и ваш сыр сохранит вкус и текстуру, над которыми усердно работали профессиональные сыроделы", — отмечает Браун.

Напомним, ранее Фокус писал:

Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника.

Многие неправильно пользуются холодильником: эксперт рассказал, как люди теряют деньги.

Кроме того, Фокус писал, что делать, если холодильник сломался летом: советы, как уберечь еду.