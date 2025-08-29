Многие неправильно пользуются холодильником: эксперт рассказал, как люди теряют деньги

Многие даже не подозревают, что совершают ошибку с холодильником, из-за которой еда портится быстрее, а счета за электричество растут. Исправить ситуацию можно, изменив всего одну настройку.

Эксперт из TikTok отметил, что 99% людей неправильно используют регулятор температуры внутри холодильника — маленький циферблат с цифрами от 1 до 5. Он поделился соответствующим роликом, который набрал 2,2 млн просмотров.

Большинство думают, что переключатель напрямую регулирует холод, но на самом деле он контролирует продолжительность работы компрессора.

Если выставить неправильное значение, в камере появляется лишняя влажность, лед, плесень и даже могут образоваться лужи. В результате продукты портятся быстрее, а сам прибор изнашивается.

Как правильно настраивать температуру по мнению автора ролика:

Лето: устанавливайте регулятор на 4–5, так как в холодильник попадает больше теплого воздуха.

Зима: достаточно 2–3, что позволяет экономить электроэнергию.

Если холодильник заполнен под завязку: оптимально выбрать 3–4.

Если продуктов немного: можно оставить на уровне 2–3.

Специалисты также предупреждают, что слишком низкая температура вызывает образование льда. Это мешает циркуляции воздуха и может вывести из строя термостат.

Эксперты из компании Maggie’s Oven Services подчеркивают, что если лед уже появился, его нужно убрать, затем снизить уровень охлаждения и подождать не менее восьми часов, именно столько времени потребуется, чтобы температура изменилась внутри камеры.

