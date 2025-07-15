Мужчина хотел приготовить яичницу на асфальте и был поражен результатом (видео)

Житель Лондона (Англия) по имени Ишан решил проверить старый миф — можно ли пожарить яйцо под палящим солнцем. Его исследование длилось три часа, но результат оказался далек от ожидаемого.

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Во время небывалой жары в Великобритании один из пользователей TikTok по ником @ishxn.a решил провести необычный кулинарный эксперимент. Мужчина хотел выяснить, можно ли действительно пожарить яичницу, используя только жару солнца.

В коротком видео британец показал, как ставит сковороду с маслом на открытый воздух и разбивает туда яйцо. Температура в Лондоне в тот день достигала 33°C, что, по его мнению, могло бы быть достаточно для "солнечной печи".

Через час он вернулся к своей сковородке и обнаружил, что желток лопнул, но больше ничего не произошло. Надеясь на чудо, он оставил яйцо еще на два часа.

"Выглядит… неаппетитно", — признался он спустя три часа.

Белок слегка побелел, но яйцо в целом осталось водянистым и, по его словам, "нездоровым". Эксперимент закончился размякшей массой и разочарованием, но вызвал бурю комментариев в соцсетях.

"Это яйцо совсем не то, чего я ожидал", "У братана слишком много свободного времени", "Попробуй засунуть его в машину", — писали они.

Британское издание The Mirror отмечает, что с научной точки зрения, для приготовления яйца требуется температура около 70°C на поверхности. Хотя асфальт или приборные панели автомобилей могут сильно нагреваться, они редко достигают нужных значений. Кроме того, такие "эксперименты" могут быть опасны из-за риска размножения бактерий.

Ишан также пришел к выводу: яичница под солнцем — не лучшая идея, но зато веселое видео — вполне.

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