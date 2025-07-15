Чоловік хотів приготувати яєчню на асфальті і був вражений результатом (відео)

Житель Лондона (Англія) на ім'я Ішан вирішив перевірити старий міф — чи можна посмажити яйце під палючим сонцем. Його дослідження тривало три години, але результат виявився далеким від очікуваного.

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Під час небувалої спеки у Великій Британії один із користувачів TikTok за ніком @ishxn.a вирішив провести незвичайний кулінарний експеримент. Чоловік хотів з'ясувати, чи можна дійсно посмажити яєчню, використовуючи лише спеку сонця.

У короткому відео британець показав, як ставить сковорідку з олією на відкрите повітря і розбиває туди яйце. Температура в Лондоні того дня сягала 33°C, що, на його думку, могло б бути достатньо для "сонячної печі".

Через годину він повернувся до своєї сковорідки і виявив, що жовток лопнув, але більше нічого не сталося. Сподіваючись на диво, він залишив яйце ще на дві години.

"Виглядає... неапетитно", — зізнався він через три години.

Білок злегка побілішав, але яйце загалом залишилося водянистим і, за його словами, "нездоровим". Експеримент закінчився розм'яклою масою і розчаруванням, але викликав бурю коментарів у соцмережах.

"Це яйце зовсім не те, чого я очікував", "У братана занадто багато вільного часу", "Спробуй засунути його в машину", — писали вони.

Британське видання The Mirror зазначає, що з наукової точки зору, для приготування яйця потрібна температура близько 70°C на поверхні. Хоча асфальт або приладові панелі автомобілів можуть сильно нагріватися, вони рідко досягають потрібних значень. Крім того, такі "експерименти" можуть бути небезпечними через ризик розмноження бактерій.

Ішан також дійшов висновку: яєчня під сонцем — не найкраща ідея, зате веселе відео — цілком.

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