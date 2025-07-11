Помилялася 28 років: жінка зрозуміла, як правильно користуватися вентилятором у спеку (відео)

Британка Лія Вайт викликала бурхливу реакцію в соцмережах, розповівши, що все життя неправильно користувалася вентилятором. Виявилося, є простий спосіб, який допомагає краще справлятися зі спекою.

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Її відео в TikTok із простим, але ефективним способом охолодження кімнати вже зібрало понад мільйон переглядів. Користувачі платформи були вражені простим лайфхаком.

Коли спека не дає заснути, вентилятор здається єдиним порятунком. Але що, якщо весь цей час ви використовували його не так, як треба? Саме це заявила користувачка TikTok Лія Вайт, розкривши, що тільки у 28 років знайшла правильний спосіб використання пристрою. Її відео моментально стало вірусним, набравши 1,2 мільйона переглядів і тисячі коментарів від приголомшених користувачів.

За словами Лії, багато людей спрямовують вентилятор просто на себе — особливо вночі. Але це не тільки неефективно, а іноді навіть шкідливо. Британка розповіла, що від цього вона з партнером прокидалися з нежиттю і навіть часто хворіли.

Виявилося, лайфхак простий:

удень вентилятор потрібно спрямовувати до відкритого вікна, щоб витягати гаряче повітря назовні;

вночі — навпаки, направити всередину, щоб втягувати прохолодне повітря з вулиці.

"Я увімкнула вентилятор лише на 15 хвилин, і в кімнаті стало прохолодніше, ніж будь-коли", — розповіла Лія у відео. Жінка зізналася, що все життя думала, ніби вентилятор працює тільки в один бік.

Коментарі під відео доводять, що британка далеко не одна така.

"Мені щойно дуло прямо в обличчя. Я набагато старший за тебе і тільки сьогодні про це дізнався", "Мені потрібно це спробувати. Мені 33, і я вперше чую про це", — писали вони.

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