Мама перевірила телефон доньки і завмерла, побачивши несподіване відео: що вона знайшла

Батьки дозволили доньці користуватися смартфоном з умовою перевірок. Одна з них розкрила несподівано теплий момент, які здивував Кіну Гарріс зі США.

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Мама з Юти (США) випадково виявила зворушливе відео в телефоні своєї 14-річної доньки, і воно стало нагадуванням про найголовніше — кохання і сім'ю. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Калеб і Кіна Гарріс подарували доньці смартфон з умовою дотримання "набору правил", включно з регулярними перевірками вмісту. За словами матері, це було необхідно для забезпечення безпеки в цифровому просторі.

"Телефон — це потужний інструмент. Але в невмілих руках він може стати загрозою", — каже вона.

Одного разу, переглядаючи фотоальбом доньки, Кіна натрапила на відео, де вона і чоловік обіймаються на батуті. Більше за сам ролик жінку зворушив підпис під ним: "Я люблю своїх батьків".

"Я навіть не знала, що вона це зняла. Коли ми з чоловіком побачили запис, стало ясно, що, попри всі батьківські сумніви, ми щось робимо правильно", — згадує Гарріс.

Гарріс поділилася роликом в Instagram, не очікуючи, що той стане вірусним. Підписники масово коментували, кажучи, як сильно їх зворушив цей простий, але щирий момент.

"Нам часто здається, що ми не справляємося як батьки. Але такі миті — нагадування, що діти бачать у нас не помилки, а любов", — каже Кіна.

За даними Pew Research, уже 37% дітей віком 9-11 років мають власні смартфони. Але історія сім'ї Гарріс показує, що навіть у цифрову епоху справжня цінність криється не в лайках, а в любові та довірі всередині сім'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.