Мама проверила телефон дочери и замерла, увидев неожиданное видео: что она нашла

Родители разрешили дочери пользоваться смартфоном с условием проверок. Одна из них раскрыла неожиданно теплый момент, которые удивил Кину Харрис из США.

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Мама из Юты (США) случайно обнаружила трогательное видео в телефоне своей 14-летней дочери, и оно стало напоминанием о самом главном — любви и семье. Об этом она рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Калеб и Кина Харрис подарили дочери смартфон с условием соблюдения "набора правил", включая регулярные проверки содержимого. По словам матери, это было необходимо для обеспечения безопасности в цифровом пространстве.

"Телефон — это мощный инструмент. Но в неумелых руках он может стать угрозой", — говорит она.

Однажды, просматривая фотоальбом дочери, Кина наткнулась на видео, где она и муж обнимаются на батуте. Больше самого ролика женщину растрогала подпись под ним: "Я люблю своих родителей".

"Я даже не знала, что она это сняла. Когда мы с мужем увидели запись, стало ясно, что, несмотря на все родительские сомнения, мы что-то делаем правильно", — вспоминает Харрис.

Харрис поделилась роликом в Instagram, не ожидая, что тот станет вирусным. Подписчики массово комментировали, говоря, как сильно их тронул этот простой, но искренний момент.

"Нам часто кажется, что мы не справляемся как родители. Но такие мгновения — напоминание, что дети видят в нас не ошибки, а любовь", — говорит Кина.

По данным Pew Research, уже 37% детей в возрасте 9–11 лет имеют собственные смартфоны. Но история семьи Харрис показывает, что даже в цифровую эпоху настоящая ценность кроется не в лайках, а в любви и доверии внутри семьи.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

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