Никто не верит: 17-месячный ребенок стал звездой интернета за одно движение (видео)

Видео, на котором малыш катается на самокате, стало вирусным. Пользователи поражены тем, как уверенно 17-месячный ребенок держится на ногах и управляет движением.

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Удивительные кадры с 17-месячным Арло из Лос-Анджелеса (США) стремительно набирают популярность в Instagram. Малыш уверенно катается на самокате, словно делает это всю жизнь. Видео, опубликованное его мамой Клэр Мартинсен (@arloking_mar), собрало более 900 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

По словам Клэр, еще в 6 месяцев она заметила, что у ее сына необычные моторные способности. Малыш был гораздо подвижнее, чем большинство сверстников. С интересом наблюдая за своей трехлетней сестрой, которая каталась на самокате, Арло однажды просто взял и встал на него сам, и сразу поехал.

"Это был настоящий бац! Он поехал, как будто всегда умел", — вспоминает мать с улыбкой.

На видео Арло едет по подъездной дорожке, умело балансируя на одной ноге и отталкиваясь другой. Он держит равновесие с удивительной для его возраста координацией, а в конце — хлопает в ладоши сам себе, словно празднует маленькую победу.

Клэр рассказывает, что ее сын — невероятно общительный и развитый не по годам. Он понимает английский и китайский языки, а когда расстраивается — не плачет, как большинство малышей, а выражает эмоции жестами и звуками. Дома он любит уютно лежать на большом ковре или подушке и обожает играть со своей сестрой.

С точки зрения медицины, по данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний), обычные двигательные навыки у детей в возрасте Арло включают способность стоять, делать несколько шагов и хлопать в ладоши. Однако катание на самокате — явно выходит за пределы нормы.

В комментариях к видео пользователи восхищаются не только навыками Арло, но и тем, какой счастливой выглядит его жизнь.

"По его отсутствию обуви и комбинезона видно, что он живет лучшую жизнь", — написал один из пользователей.

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