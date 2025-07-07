Ніхто не вірить: 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух (відео)

Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.

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Дивовижні кадри з 17-місячним Арло з Лос-Анджелеса (США) стрімко набирають популярності в Instagram. Малюк упевнено катається на самокаті, немов робить це все життя. Відео, опубліковане його мамою Клер Мартінсен (@arloking_mar), зібрало понад 900 тисяч переглядів і десятки тисяч лайків.

За словами Клер, ще в 6 місяців вона помітила, що в її сина незвичайні моторні здібності. Малюк був набагато рухливішим, ніж більшість однолітків. З цікавістю спостерігаючи за своєю трирічною сестрою, яка каталася на самокаті, Арло одного разу просто взяв і встав на нього сам, і одразу поїхав.

"Це був справжній бац! Він поїхав, наче завжди вмів", — згадує мати з усмішкою.

На відео Арло їде під'їзною доріжкою, уміло балансуючи на одній нозі та відштовхуючись іншою. Він тримає рівновагу з дивовижною для його віку координацією, а наприкінці — плескає в долоні сам собі, немов святкує маленьку перемогу.

Клер розповідає, що її син — неймовірно товариський і розвинений не по роках. Він розуміє англійську та китайську мови, а коли засмучується — не плаче, як більшість малят, а висловлює емоції жестами та звуками. Вдома він любить затишно лежати на великому килимі або подушці та обожнює гратися зі своєю сестрою.

З точки зору медицини, за даними CDC (Центрів з контролю і профілактики захворювань), звичайні рухові навички у дітей у віці Арло включають здатність стояти, робити кілька кроків і плескати в долоні. Однак катання на самокаті — явно виходить за межі норми.

У коментарях до відео користувачі захоплюються не тільки навичками Арло, а й тим, яким щасливим виглядає його життя.

"За його відсутністю взуття та комбінезона видно, що він живе кращим життям", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйонів переглядів.